La OEA aprobó una resolución en rechazo a las elecciones de Maduro en Venezuela; Bolivia votó en contra





09/12/2020 - 17:21:51

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó resolución que rechaza recientes elecciones parlamentarias en Venezuela, que según el texto consolidan al país como "una dictadura". El proyecto de resolución obtuvo 21 votos a favor, tres más de los necesarios para ser aprobado. Bolivia y México votaron en contra y hubo cinco abstenciones y 6 países ausentes. El proyecto fue presentado por Brasil, y desde el inicio contaba con el apoyo de Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que está representada en el foro regional por un delegado de la oposición. Argentina se abstuvo. El texto expresa un “rechazo a la elección fraudulenta del 6 de diciembre, conducida por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro con el evidente propósito de eliminar la única institución legítima y democrática electa en Venezuela”. La resolución expresa que las elecciones no fueron “libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional”, en un contexto donde no han sido liberados los presos políticos y hay una “falta de independencia de la autoridad electoral”. Los países que apoyan la resolución expresaron que “la conformación de una entidad no electa democráticamente profundiza el proceso de destrucción de la democracia y del Estado de derecho en Venezuela”. En el debate virtual, que comenzó a las 11 en Washington (16 GMT), la resolución necesitaba el voto de 18 de los 34 países que componen el foro regional, y alcanzó 21 positivos, dos votos en contra, cinco abstenciones y seis ausencias. El régimen de Maduro se retiró en abril de 2019 de la OEA y ahora el escaño del país lo ocupa Gustavo Tarre, quien fue nombrado por la Asamblea Nacional. “La fantasía electoral de Maduro no es más que una farsa”, sostuvo tras la votación Fernando Simas, representante diplomático de Brasil, quien también aplaudió la alta abstención de la ciudadanía venezolana. En las elecciones ganó la alianza de partidos que apoyan a Maduro, cuyo régimen no es reconocido por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos. La oposición -que hasta ahora contaba con mayoría en la Asamblea Nacional- llamó a la abstención y sólo hubo una participación de 30% del padrón, la más baja en los últimos 15 años. En respuesta a estas elecciones, Juan Guaidó, el jefe del Parlamento que fue elegido en 2016 y que estará en funciones hasta enero de 2021, impulsa un plebiscito online en rechazo de los comicios del domingo. Guaidó es reconocido como presidente interino por medio centenar de países debido a las irregularidades en las elecciones en las que Maduro asumió su segundo mandato.