¿Que hora del día es en esta foto?: El acertijo de la CIA para niños que no pueden resolver ni los adultos





09/12/2020 - 14:36:06

¿Sabrías decir a qué hora del día se tomó la foto sobre estas líneas? Si aciertas, quizá tengas futuro en la CIA. El acertijo forma parte de un juego que la Agencia Central de Inteligencia ha publicado en su cuenta oficial de Twitter, y lo cierto es que es más intrincado de lo que parece. La clave del misterio no está tanto en los edificios o en el número de automóviles circulando como en el ángulo y longitud de las sombras, pero realmente uno puede perderse en la cantidad de elementos que se pueden analizar. Algunas de las imágenes publicadas por la CIA tienen detalles como paneles solares móviles que pueden aportar claves sobre la hora. La agencia hasta invita a los usuarios a intentar adivinar el mes del año al que corresponde la imagen por detalles climatológicos, por la tonalidad de la luz o por el color de la vegetación. Hay personas que hasta tienen en cuenta detalles como las nubes sobre la escena y la velocidad a la que el sol puede evaporarlas a la hora de decidir si son las siete de la mañana o de la tarde. Un autobús escolar recogiendo o dejando alumnos también puede ser de ayuda. La hora correcta, por cierto, son las 6 de la tarde. El acertijo forma parte de un programa de la CIA llamado Spy Kids en el que los niños y no tan niños pueden poner a prueba sus dotes deductivas y de observación. Todas las respuestas se proporcionan dentro del juego pero hay un tiempo límite para averiguarlas. Las fotos aéreas forman parte de un reto llamado Aerial Analysis, pero también hay fotos tomadas desde tierra, puzzles y pruebas de cifrado. Si esto último es lo tuyo, la agencia te invita a descifrar el código de Kryptos, una escultura situada en el cuartel general de la CIA en Langley, Virginia. Ideal para pasar un rato entretenido.