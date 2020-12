Así es el coche eléctrico solar que promete más de 1.600 km de autonomía





09/12/2020 - 14:20:47

Los coches eléctricos son el presente del futuro de la industria de la automoción y, pese a que su cuota de mercado todavía registra porcentajes bajos, su implementación en la movilidad diaria crece mes a mes. Las mejoras técnicas y las autonomías con capacidad para recorrer cada vez más kilómetros ayudan a aumentar la confianza de los compradores. Se trata del Aptera, un automóvil de tres ruedas concebido por Aptera Motors, con varias opciones mecánicas y de batería a escoger y que promete una autonomía de casi 1.610 kilómetros. Sus reservas ya están abiertas y su precio oscila entre los 25.900 y los 46.000 dólares. Esta empresa estadounidense con sede en San Diego (California), da un paso así en el segmento de cero emisiones con este Aptera capaz de alimentar sus baterías con energía solar gracias a los paneles fotovoltaicos que integra en el techo y la zona trasera. Así, se suma a otros coches solares que ya pueden solicitarse bajo reserva, como el Lightyear One o el Sion de Sono Motors. En el caso del Aptera, puede solicitarse en la web de la firma previo pago de 100 euros (reembolsables) y las primeras entregas están previstas para el año que viene. De formas futuristas, casi de nave especial, el Aptera es un coche de tres ruedas pero no precisamente pequeño: mide 4,36 m de largo, 2,23 m de ancho y 1,44 m de alto. No obstante, en su interior solo da cabida a dos ocupantes, aunque la capacidad de su maletero se fija en unos generosos 708 litros. El Aptera cuenta con dos variantes mecánicas: una versión de tracción delantera de 100 kW (136 CV) y otra de tracción integral cuyos propulsores rinden hasta 150 kW (204 CV) de entrega. El primero asegura acelerar de 0 a 96 km/h en 5,5 segundos, mientras que el segundo hace lo propio en 3,5 segundos. En ambos casos la velocidad máxima es de 177 km/h. Estas dos versiones mecánicas se combinan con hasta cuatro opciones de batería: una de 100 kWh de capacidad con las que homologa más de 1.600 kilómetros de autonomía, otra de 60 kWh (965 km), otra de 40 kWh (643 km) y la más comedida, de 25 kWh, que asegura llegar a un rango de 402 km. Pero aunque estos paquetes de baterías pueden cargarse enchufados a una toma eléctrica, incluyendo cargadores de corriente continua rápidos, se recargan esencialmente gracias a las 180 células fotovoltaicas que esconde en su techo y zaga, en una superficie máxima de tres metros cuadrados. Aptera Motors asegura que su retoño es capaz de cargar hasta 60 kilómetros de autonomía simplemente estacionado y un total de 72 kilómetros por día, por lo que siempre tendrá sus baterías llenas eliminando la necesidad de recarga. Aunque, entendemos, esto dependerá del tipo de conducción, los kilómetros que se recorran y las condiciones climatológicas. Y a ello se suma una estructura simplificada, con un bastidor en cuatro piezas concebido con impresión 3D, así como una carrocería compuesta de una aleación de aluminio y acero. Hasta tres tonalidades bitono pueden vestir su carrocería: negro en combinación negro brillante para el techo, gris con azul y blanco con negro. También cuenta con otras tres configuraciones distintas para la tapicería del habitáculo. Por último en este Aptera no falta tampoco la tecnología: un enorme pantalla de 15 pulgadas hace las veces de instrumentación y display multimedia, dispone de espejos retrovisores digitales y cuenta con sistemas de asistencia a la conducción, aunque la firma no especifica cuales. Además viene con accesorios de tipo camper, como un toldo extensible, y accesorios para llevar mascotas en su interior.