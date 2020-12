Ministro de Gobierno: No hay alerta migratoria contra Camacho





El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pidió el miércoles a los denunciados por el golpe de Estado, perpetrado en 2019 contra el expresidente Evo Morales, no politizar ese proceso, ante una supuesta alerta migratoria contra los implicados, que fue desestimada con un informe institucional. "Ante la denuncia de que existiría una alerta migratoria (...), tenemos un informe, el informe 07 de Migración, que no cursa ningún requerimiento fiscal, ninguna orden judicial para proceder con las alertas migratorias; por tanto, pedimos al señor Luis Fernando Camacho que deje de politizar con este tema", informó a los periodistas, informa la ABI. Advirtió que no existe ninguna alerta migratoria contra el excandidato a la presidencia, Luis Fernando Camacho Vaca o su padre Luis Fernando Camacho Parada, ni contra Flavio Gustavo Arce San Martín, Carlos Orellana Centellas, Vladimir Yuri Calderón, William Torres, denunciados en ese proceso. El martes, el fiscal de materia, Omar Mejillones, informó que se admitió la denuncia penal y anunció que se podría activar la alerta migratoria para los implicados en el presunto golpe de Estado de 2019. Asimismo, anunció que se citará en calidad de víctimas al expresidente Evo Morales y al exvicepresidente Álvaro García Linera.