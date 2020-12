Oposición venezolana denuncia sabotaje a plataformas utilizadas para consulta popular





09/12/2020 - 09:15:12

VOA.- Miembros del comité organizador de la consulta popular impulsada por la mayoría opositora liderada por el presidente interino Juan Guaidó, sostienen que ha habido una alta participación en la consulta popular y está siendo un “éxito en todo el mundo” , pese a las fallas debido a lo que calificaron como alto tráfico constatado en las plataformas tecnológicas utilizadas para desarrollar la iniciativa. Emilio Graterón, coordinador técnico del mecanismo de participación ciudadana que busca rechazar el evento electoral del domingo, denunció que han detectado ciberataques contra la página web de la Consulta Popular y la plataforma Voatz, dos de las soluciones tecnológicas implementadas para participar en el mecanismo. Además denunció que se están enviando cadenas e informaciones falsas a través de WhatsApp para desinformar a los ciudadanos. “El éxito de la consulta está generando una reacción de ataque, está generando una reacción del régimen para tratar de disminuir o confundir, la respuesta que estamos dando a eso es participación masiva”, subrayó Graterón. Graterón pidió a los venezolanos en el exterior utilizar la plataforma Voatz para no congestionar la opción de Telegram, y permitirle a quienes están en Venezuela participar por esa vía que resulta menos engorrosa. El dirigente opositor adelantó que están en contacto con gobiernos de los países que han rechazado los resultados de las elecciones legislativas para que puedan tener acceso al sistema de totalización en la consulta popular. “Para que le puedan hacer la auditoría en tiempo real y todo el tiempo, eso no pasaba en este país desde hace 20 años, que un sistema de participación ciudadana y de participación publica pueda ser auditado en vivo”, expresó. Miembros del gobierno en disputa han desestimado la consulta popular que inició el lunes de manera digital y que culminará el sábado de forma presencial en más de 3.000 puntos del país que aún no han sido revelados.