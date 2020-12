Gobierno plantea devolver 5% por facturas de hasta Bs 9.000





09/12/2020 - 08:06:43

Página Siete.- El proyecto de ley PL 16-2020, de Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (RE-IVA), que fue remitido ayer por el Gobierno a la Asamblea Legislativa, plantea la devolución del 5% del crédito fiscal por la acumulación en facturas de hasta 9.000 bolivianos. El beneficio alcanzará a todas las personas naturales, asalariadas y que trabajen de manera independiente, que presenten facturas por un monto igual o menor al señalado en la norma. “El RE-IVA se aplicará a personas naturales que soportan este impuesto en sus compras o adquisiciones y tengan un ingreso promedio mensual igual o menor a los 9.000 bolivianos, incluyendo dentro de este grupo a las personas naturales que por el nivel de sus ingresos se constituyen como no imponibles del RC-IVA, es decir que actualmente no requieren la factura por sus compras”, señala en la parte de la propuesta de normativa. El objetivo es que la gente pida facturas por toda compra, de manera que el mercado interno se dinamice y las entidades subnacionales y universidades públicas mejoren sus ingresos. Con la implementación del RE-IVA se estima una recaudación tributaria de al menos 807 millones de bolivianos, recursos que irán en favor del Tesoro General de la Nación (TGN), gobiernos departamentales, municipios y universidades públicas. El documento ya fue aprobado por la Comisión de Planificación y Economía de la Cámara de Diputados y fue remitido ayer al pleno para su respectivo tratamiento, que se prevé que se realice durante esta jornada. El presidente de esa comisión, Omar Yujra, detalló que el reintegro del IVA es una devolución que beneficiará a todas aquellas personas que compren productos y servicios con factura. De esa factura, de la cual el Estado se cobra el 13% de crédito fiscal, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) devolverá 5%, siempre que el contribuyente presente notas por hasta 9.000. “Es una noticia favorable para el país porque, por un lado, daremos recursos a la población y, por el otro, se recaudará recursos sobre todo para transferir a las gobernaciones, municipios y universidades, que en este momento necesitan de ingresos”, manifestó Yujra en comunicación con Página Siete. La autoridad explicó que la acumulación de las facturas se debe hacer con los datos a nombre de la persona que hará el llenado de un formulario similar al 110 del SIN. Una vez hecha la declaración, por el monto total que se presente en las notas fiscales, se devolverá el 5% a todos los contribuyentes registrados. “Es para todos aquellos que pidan factura, no hay restricción de actividades. Las personas tendrán un mayor ingreso y con eso podrán consumir más y habrá un efecto multiplicador en la economía, haciendo que el mercado interno se reactive”, resaltó el legislador que participó en el diseño del proyecto de ley. El experto tributario Roberto Viscafé, socio principal de la firma Crowe, explicó que el proyecto de ley consiste en la restitución del crédito fiscal IVA y que es una buena medida para aquellos que tienen ingresos por debajo de cuatro salarios mínimos (8.488 bolivianos), es decir, los que no son considerados sujetos de crédito fiscal y que, por lo tanto, no tenían la necesidad de exigir la factura cuando compraban un producto o un servicio. “Esta es una buena medida que adopta el Gobierno para dinamizar y monetizar el crédito fiscal. Hasta la fecha, los que ganaban menos de cuatro salarios mínimos no se veían motivados para pedir factura, porque no iban a poder compensar ese RC-IVA que acumulaban por sus compras, porque no estaban en ese rango, que no es imponible”, afirmó el experto consultado. Viscafé sostuvo que, por ejemplo, se busca compensar a ese empleado, dependiente o cuentapropista al devolverle cinco bolivianos por cada compra de 100, cuando en la actualidad recibir factura no le produce niongún beneficio, ya que no debe cumplir con el descargo fiscal. “Entonces, con esta medida, ya se sentirá motivado a pedir facturas”, indicó Viscafé. Otro ejemplo es que, si una persona acumula o presenta facturas por el límite de 9.000 bolivianos, el 5% significa un reintegro efectivo de 450 bolivianos. El experto tributario Boris Rentería agregó que con la medida del Gobierno se busca que la gente sea beneficiada y pida notas fiscales en todo el comercio, para que luego se pida el reintegro del monto del crédito fiscal. “El Estado te devolverá lo que está ingresando por el IVA, pero también se verá beneficiado con lo que ingresará por el Impuesto a la Transacción (IT), Impuesto a las Utilidades de la Empresas (IUE) y el Impuesto al Consumo Específico (ICE), ya que el para el IVA el medio de control es la factura y al controlarse con la factura, no sólo se controla el IVA, sino que además sirve para el IT, el IUE y el ICE”, precisó Rentería. Más sobre el proyecto de ley Disposición

El proyecto de ley señala que el Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (RE-IVA) debe fijarse en un porcentaje que sea “atractivo” para la población y se constituya en un incentivo para pedir notas fiscales. Recursos

La generación de recursos para financiar el reintegro a los ciudadanos proviene de la recaudación adicional que se lograría con esta medida, como también la incorporación de más contribuyentes al sector formal una vez que se incremente la demanda.



Exclusiones

Se excluyen de esta medida el impuesto utilizado como pago a cuenta del RC-IVA; el impuesto pagado en la compra de bienes y o servicios subvencionados por el Estado, y otros que se establezcan mediante la reglamentación.



Inscripción

Para acceder al beneficio del reintegro, las personas naturales alcanzadas por la ley deberán habilitarse como beneficiarios de este régimen ante Impuestos (SIN). La norma entrará en vigencia a partir de la publicación del decreto supremo reglamentario.