Más de cuatro de cada diez democracias han aplicado restricciones excesivas durante la pandemia





09/12/2020 - 07:48:19

Europa Press.- El 43 por ciento de los países considerados democráticos en todo el mundo ha aplicado medidas para contener la pandemia que eran desproporcionadas, indefinidas, innecesarias e incluso ilegales, según un informe de la organización IDEA Internacional, que vela precisamente por la promoción de las democracias. Según esta organización, con sede en Estocolmo, en los últimos meses ha habido un retroceso en los estándares básicos y de Derechos Humanos. La tendencia afecta a más de cuatro de cada diez democracias y aumenta al 61 por ciento si se tienen en cuenta también países no democráticos. El informe pone de manifiesto restricciones a la libertad de información y expresión, falta de consenso en la celebración de elecciones o una aplicación excesiva de la fuerza por parte de la Policía, entre otros retrocesos que afectan a países como Argentina, Israel, Polonia y Serbia. Para el secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas-Zamora, "el riesgo es que los gobiernos se acostumbren a una nueva normalidad y no reviertan las medidas antidemocráticas". En este sentido, ha abogado por que junto a las vacunas también "se restablezcan y fortalezcan las normas democráticas". La principal autora del informe, Annika Silva-Leander, ha incidido en que "combatir la pandemia respetando los principios democráticos fundamentales no solo es posible, sino eficaz", en la medida en que "algunos de los países con las respuestas más efectivas a la propagación de la COVID-19 han sido algunas de las democracias de mejor desempeño". En el terreno positivo, IDEA Internacional ha incluido la búsqueda de acuerdos políticos amplios y la lucha de partidos y tribunales frente a restricciones excesivas. La organización considera que en la mayoría de los países analizados los mecanismos de rendición de cuentas han contrarrestado el alcance excesivo del poder del Gobierno.