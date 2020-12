MAS pone abogados al servicio de familiares de detenidos de Senkata





09/12/2020 - 07:45:12

El Deber.- La brigada parlamentaria de La Paz impulsó la formación de un equipo de abogados que defenderá a los detenidos por los sucesos de Senkata, en noviembre de 2019. Estas personas fueron acusadas de terrorismo e instigación pública a delinquir y guardan detención en los penales de La Paz. “Los juristas prestarán servicios en apoyo a los hermanos que han sufrido detenciones ilegales, simplemente porque han hecho manifestaciones y se los ha tomado como instigadores; por eso los juristas están trabajando. Ellos se han comprometido que hasta fin de año se los pueda liberar”, dijo el diputado masista José Rengel, uno de los impulsores del proyecto. "Entre octubre y noviembre de 2019, las personas que participaron de las manifestaciones contra el Gobierno de Jeanine Áñez fueron aprehendidas y luego detenidos. Sus familias, de las ciudades de La Paz y El Alto, no cuentan con recursos económicos y por esos las asesorará el equipo de abogados", remarcó Rengel. Según los testimonios de las familias, luego de que sus parientes fueron aprehendidos, no podían acercarse a las oficinas de Defensa Pública porque de inmediato también eran acusados también. Tampoco podían acudir a un profesional por falta de recursos. El diputado Rengel dijo que este servicio no tendrá ningún costo para los familiares y tampoco para la brigada de La Paz. “Nosotros estamos trabajando sin presupuesto, no tenemos dinero, hubo un compromiso de los abogados para prestar sus servicios”, agregó. Las oficinas de este estudio gratuito de asistencia legal están ubicadas en el edificio San Pablo de la ciudad de La Paz. El equipo está integrado inicialmente por cinco abogados que se ocuparán de los casos que se presenten.