Exalcaldesa de Vinto denuncia ante la CIDH a la Resistencia Juvenil Cochala





08/12/2020 - 16:57:39

La Paz, (ABI).- La exalcaldesa de Vinto y actual senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricia Arce, informó el martes que, como víctima de los miembros de la agrupación Resistencia Juvenil Cochala, presentó su denuncia ante la delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investiga en Bolivia los conflictos de 2019 que derivaron en un golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. "No solamente mi persona, creo que hemos sido muchas las víctimas de esta mal llamada Resistencia Juvenil Cochala (...), hemos presentado nuestra denuncia a la CIDH, por eso que he sido beneficiada con las medidas cautelares de protección", informó a los periodistas. El caso de la exalcaldesa de Vinto se registró durante los conflictos postelectorales de 2019; los videos y fotografías de Arce con el rostro y ropa pintados de rojo, el cabello cortado a la fuerza y caminando descalza, de Vinto a Quillacollo, en medio del conflicto, son evidencias del trato al que fue sometida el 6 de noviembre del año pasado. Arce explicó que los miembros de la denominada Resistencia Juvenil Cochala cometieron varios hechos vandálicos y delictivos contra militantes del MAS, bajo el argumento de supuesta defensa de la democracia, que impulsó el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Denunció que existe "retardación de justicia en ese proceso", porque aún no hay imputados, pese a haber reconocido a los responsables de la vulneración a sus derechos. En ese marco, instó a las autoridades a dar con los responsables y apeló a la CIDH para hacer valer la defensa de los derechos humanos de las víctimas de los conflictos de 2019.