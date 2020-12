COB pide que organizaciones sociales participen en comisión para reforma judicial y habla de cumbres





08/12/2020 - 13:46:20

Erbol.- La Central Obrera Boliviana (COB) anunció que pedirá formalmente al Ministerio de Justicia que las organizaciones sociales formen parte de la comisión establecida para delinear la reforma a la justicia, e incluso planteó la posibilidad de que se realicen cumbres para este efecto. La comisión, formada por expertos juristas convocados por el Ministerio de Justicia, fue establecida la semana pasada con el objetivo de plantear las reformas legales y constitucionales para la transformación de la justicia. El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, lamentó que no se haya invitado a las organizaciones sociales y manifestó que es importante su participación en esa instancia. “Es importante de que las organizaciones sociales puedan ser parte de esta comisión porque finalmente nosotros conocemos la injusticia que existe para los pobres. Nosotros, como trabajadores, sabemos inclusive cómo han sido perseguidos, encarcelados, detenidos injustamente muchos compañeros, muchos trabajadores. Creo que es importante la presencia de las organizaciones sociales en esta comisión que está convocando el Ministro de Justicia”, dijo Huarachi este martes. El dirigente manifestó que se presentará una nota para solicitar la participación de las organizaciones sociales. “Nosotros los pobres somos los hemos sufrido la injusticia”, dijo. Huarachi recordó la Cumbre Judicial que se realizó durante el mandato de Evo Morales, junto a organizaciones sociales, y reconoció que no se han cumplido sus determinaciones, sin embargo, planteó que ahora se realice otro evento similar. “Si hay necesidad de convocar otra Cumbre de Justicia, lo haremos y ahí seguramente vamos a participar las organizaciones sociales”, señaló. Huarachi dijo que el problema de la justicia es muy grande, puesto que se han cometido varios, por lo cual no se puede hablar de tiempos límites para la reforma judicial. “Estamos empezando una nueva gestión y dentro de esa gestión más bien tenemos el tiempo suficiente para poder tratar estos temas, con unos dos o tres cumbres inclusive a nivel nacional y así poder definitivamente ponerle solución a esta justicia que lamentablemente ha decepcionado a toda la población boliviana”, agregó.