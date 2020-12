Sarah Michelle Gellar y Selma Blair recrean el famoso beso de Cruel Intentions





08/12/2020 - 12:40:08

Las actrices Sarah Michelle Gellar y Selma Blair ganaron este domingo el premio al beso más legendario de la historia del cine y la televisión en la gala de los MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time, que ha rendido homenaje a los momentos más icónicos de la cultura popular, por el que se dieron hace una década en la película Cruel Intentions. Para celebrar este reconocimiento, las dos intérpretes decidieron recrear ahora esa secuencia, pero adaptándola al 2020. En el video que grabaron juntas, se las puede ver tratando de besarse a través de una pantalla de plexiglás para evitar así el riesgo de contagio. Selma recordó la escena en la que besaba a Sarah en el parque como uno de los momentos más icónicos de su carrera por la relevancia que aún sigue teniendo y porque la comparte además con una de sus mejores amigas, que la ha acompañado en lo bueno y en lo malo a lo largo de los años. “Creo que nuestro beso ha resonado tanto con la gente no solo por el aspecto puramente provocador, sino porque sirvió como catálisis para que muchos jóvenes descubrieran ciertos aspectos de su sexualidad y les ayudó a sentirse cómodos en su propia piel”, aseguró Selma durante la ceremonia.