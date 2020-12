Brasil negocia la compra de 70 millones de dosis de la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer





08/12/2020 - 08:08:54

Europa Press.- El Ministerio de Salud de Brasil avanza en las negociaciones con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de 70 millones de dosis de su candidata a vacuna contra la Covid-19, después de que Pfizer emitiera una nota indicando que el país tenía "unos días" para decidir sobre la compra tras las reticencias mostradas por el Gobierno brasileño. Las principales objeciones al acuerdo son la tecnología que requiere esta candidata a vacuna para ser almacenada, en temperaturas inferiores a menos 70ºC, así como el precio de compra, que aún no se ha hecho público, según señala el 'Correio Braziliense'. También la cartera de Salud ha actualizado la información sobre la situación epidemiológica del país, que ya alcanza los 6.623.911 casos acumulados, tras sumar 20.371 nuevos positivos de Covid-19 este lunes. De todas las personas contagiadas, 5.801.067 corresponden a pacientes que han logrado superar la enfermedad, mientras que 177.317 pacientes han fallecido a causa del coronavirus. En las últimas 24 horas, se han registrado 376 nuevos decesos, mientras que, hasta este lunes, hay 645.527 casos activos en Brasil. Por otra parte, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil ha señalado que la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac en colaboración con el instituto Butantan de Sao Paulo no está lista para ser aprobada, ya que faltan pasos para su aprobación. La agencia ha señalado en un comunicado este lunes que todavía no ha recibido "los datos relativos a la fase tres, que es la que confirma la seguridad y eficacia de la vacuna", una información "esencial" para su autorización. El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, se comprometió a empezar a vacunar a los ciudadanos del estado el 25 de enero.