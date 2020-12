Biden avanza en la transición, Trump sigue inmerso en su batalla legal contrarreloj





08/12/2020 - 08:04:15

VOA.- A solo 44 días para la toma de posesión, el presidente electo Joe Biden continúa afinando su gabinete y dio a conocer, este lunes, los nombres de los funcionarios que ocuparían posiciones en el ámbito de la salud. Mientras tanto, el presidente en funciones Donald Trump no da por acabada su campaña legal para revertir el resultado de las elecciones del pasado 3 de noviembre. Xavier Becerra, el actual fiscal general de California, estará a cargo de uno de los departamentos que enfrentará mayores retos en la administración de Joe Biden: el de Salud, en tiempos de pandemia. Tras conocerse su nominación como futuro secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que aún deberá ser confirmada por el Senado, el funcionario dejó claro que la actual crisis sanitaria centrará su trabajo. “Me basaré en nuestro progreso y me aseguraré de que todos los estadounidenses tengan acceso a una atención médica asequible y de calidad, durante esta pandemia y más allá”, expresó Becerra en un tuit. Además de Becerra, Biden oficializó los nombres de otros nominados, entre ellos, el doctor Anthony Fauci, actual asesor de la administración Trump para la gestión de la pandemia, quien mantendría sus actuales funciones a partir del próximo 20 de enero, cuando está previsto que se produzca el cambio de gobierno.



Trump y la batalla legal Pero mientras la transición continúa, Trump se aferra a la posibilidad de cambiar el resultado electoral y frustrar la victoria de Biden, en base a las certificaciones y a proyecciones electorales. En Georgia, las autoridades electorales reafirmaron este lunes la victoria de Biden. Pero Trump continúa exigiendo al gobernador republicano del estado, Brian Kemp, una auditoría de firmas, a pesar de que, según la ley, es el secretario de Estado de Georgia el responsable de autorizar recuentos. Es decir, estos días, esa responsabilidad recae exclusivamente en Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, quien este lunes volvió a defender la legitimidad de los resultados. “Hemos contado los votos emitidos legalmente tres veces y los resultados permanecen sin cambios”, dijo el republicano. En Michigan, una jueza federal rechazó una demanda de electores republicanos para anular la certificación de resultados a favor de Joe Biden, bajo el supuesto de presunto fraude. “Con nada más que especulaciones y conjeturas de que los votos para el presidente Trump fueron destruidos, descartados o cambiados por votos para el vicepresidente Biden, el reclamo de igualdad de protección de los demandantes falla (...) el Tribunal determina que los demandantes están lejos de tener éxito en este asunto”, reza la resolución judicial. El 8 de diciembre vence el plazo legal para resolver las disputas a nivel estatal, pero Trump no descarta que su caso llegue a la máxima corte del país, un escenario poco probable, de acuerdo a los expertos. "Bueno, creo que ya hemos presentado nuestros argumentos", dijo Trump el lunes tras una ceremonia en la Casa Blanca. "Las elecciones estuvieron totalmente amañadas; una desgracia para el país, es como un país del tercer mundo", concluyó el presidente en funciones.