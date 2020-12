CNS: El exdirector jurídico Pozo no participó en el proceso de adquisición de ambulancias





07/12/2020 - 18:12:09

La Paz, (ABI).- El exjefe jurídico de la Caja Nacional de Salud (CNS) Edgar Pozo Goytia, hijo del ministro de Salud, Edgar Pozo Valdivia, no participó de ningún contrato para la supuesta compra irregular de las ambulancias que es investigada por el Ministerio de Salud, aclaró este lunes el gerente general de esa institución, Carlos Vaca. "Informar que el doctor Édgar Pozo Goytia no ha participado en el contrato de la compra de ambulancias, ya que no le corresponde en el esquema de compras de la Caja (Nacional de Salud)", señaló en conferencia de prensa. Vaca mostró los documentos originales y tildó de "falsas" las versiones que fueron difundidas por algunos medios de comunicación. Las declaraciones de la autoridad fueron corroboradas por la actual responsable del Departamento Jurídico Nacional de la CNS, Kelly Quisbert, quien indicó que esa unidad no participa en ningún proceso de contratación, en cumplimiento a las normas establecidas por la entidad aseguradora. "Considerando el Decreto Supremo 0181, que establece que (se) tiene una Unidad Jurídica independiente en el Departamento de Compras de Bienes y Contratación de Servicios para poder dilucidar todos los procesos de contratación, el doctor Édgar Pozo Goytia no ha firmado ningún contrato ni ha realizado ningún tipo de contratación en la institución", sostuvo. Por su parte, la jefa de Recursos Humanos de la CNS, Paola Monje, descartó un supuesto tráfico de influencias o nepotismo en la institución y aclaró que la desvinculación de Pozo Goytia fue retiro voluntario, ante las agresiones suscitadas a algunos trabajadores de la entidad. "Estamos siendo sujetas, a través de los mismos trabajadores de la entidad, a través de una guerra sucia en la cual pretenden, de alguna manera, manchar tanto la gestión del Ministro (de Salud) como del Gerente General", sostuvo.