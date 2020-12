Un pastor de EE.UU. alienta a sus feligreses entre toses a contagiarse adrede con el coronavirus





07/12/2020 - 17:51:56

Un pastor ha protagonizado una polémica tras viralizarse un video en el que alienta a sus feligreses en una iglesia baptista de Holland (Míchigan, EE.UU.) a contagiarse adrede con el coronavirus, informa RT. Bart Spencer se expresó de ese modo durante un sermón que pronunció entre toses el pasado 14 de noviembre, informa The Holland Sentinel. "Varias personas tuvieron covid, ninguna murió todavía. Está bien. Supérenlo. Sigan adelante", aseguró este religioso a sus fieles en un video que generó indignación. Miguel Medina, un antiguo feligrés que estaba presente, compartió este fragmento en su perfil de Facebook y aseguró a ese diario local que "no tenía intención de publicarlo, pero no podía creer lo que acababa de ver y oír". Por su parte, Spencer declaró a ese periódico que tanto él como varios de sus familiares tuvieron covid-19 y se recuperaron: "no es divertido, perdí el sentido del gusto y el olfato, pero mi lucha contra la gripe fue peor", indicó. Hasta el momento, alrededor del 2,5 % de los casos confirmados de personas que se contagiaron con el coronavirus tuvieron un desenlace fatal en Míchigan y las autoridades sanitarias de EE.UU. desaconsejan enérgicamente contraer covid-19 de forma deliberada.