Métase en sus propios asuntos: La respuesta del canciller venezolano al Reino Unido por desconocer los resultados de las parlamentarias





07/12/2020 - 17:44:39

RT.- El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, desestimó el hecho de que Reino Unido desconozca el resultado de los comicios parlamentarios celebradas el domingo 6 de diciembre, donde se eligieron a los 277 diputados que conformarán la Asamblea Nacional para el período 2021-2026. "Métase en sus propios asuntos", fue la respuesta de Arreaza, después que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido rechazara los resultados de los comicios legislativos de Venezuela, calificándolos de "ilegítimos". A juicio de Reino Unido, la elección "no fue ni libre ni justa" porque supuestamente "no cumplió con las condiciones internacionalmente aceptadas". Sin embargo, el gobierno británico reiteró su reconocimiento al opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó como "presidente interino" de Venezuela, el pasado 23 de enero del 2019, sin que mediara una elección de por medio. Además, Reino Unido mantendrá su respaldo a los diputados electos en 2015, a pesar de que no se presentaron a los comicios del domingo y, como establece la Constitución, perderán su investidura el próximo 5 de enero. Más temprano, Arreaza también rechazó que algunos países y políticos de la derecha europea amanecieran "desbocados" contra los resultados del proceso electoral venezolano. "Ayer hubo elecciones parlamentarias en Rumania. La participación fue la misma que en Venezuela. Sin sanciones, ni boicot, con combustible etc. ¡Un poco de coherencia!", manifestó el canciller de Venezuela. Asimismo, el ministro de Exteriores repudió que 16 países de América Latina, incluyendo a miembros del Grupo de Lima, instaran a la comunidad internacional a desconocer los comicios legislativos "y apoyar los esfuerzos para la recuperación de la democracia". "El cartel de Lima es igual a su Jefe Trump: se niega a reconocer que ya no existe. Han sido derrotados. ¿Quién es el Presidente de Perú? ¿En Chile a cuántos reprimieron hoy? ¿Algún líder social asesinado hoy en Colombia? ¿La Gripezinha [coronavirus] avanza [en Brasil]?", ironizó Arreaza al respecto. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela actualizó que con 31 % de la participación, el chavismo agrupado en el Gran Polo Patriótico (GPP) obtuvo un 68,9 % del escrutinio durante las legislativas, lo que se traduce en 4.082.083 votos. Por su parte, la oposición moderada congregada en el movimiento Alianza para el Cambio (APC) conquistó un 17,89 % de la votación, lo que equivale a 1.059.700 de sufragios. Mientras que el otro bloque opositor, agrupado en la coalición Venezuela Unida, alcanzó un 4,22 %.