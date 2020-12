Guaidó acusa a Rodríguez Zapatero de ser cómplice de violación de los DDHH en Venezuela





07/12/2020 - 17:14:53

Europa Press.- El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, ha lamentado el respaldo ofrecido por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a las elecciones parlamentarias del domingo en Venezuela y le ha acusado de ser "cómplice" de los abusos que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro. En opinión de Guaidó, Zapatero se ha convertido en "abogado de la dictadura" y ha defendido que "no es posible relativizar con la violación de Derechos Humanos" como según él han hecho tanto el expresidente español como el ecuatoriano Rafael Correa, quienes han ejercido de observadores internacionales de los comicios a invitación del Gobierno. Con ello, se convierten en "cómplices de violación de los Derechos Humanos", ha recalcado. "No entiendo cómo hipotecan lo que les quedaba de prestigio", ha remachado el líder opositor, denunciando que en el país hay desparecidos y que la oposición ha sido objeto de persecución y abusos por parte del régimen de Maduro, al que se ha acusado de haber cometido posibles crímenes de lesa humanidad. En este sentido, ha planteado a los presentes en la rueda de prensa celebrada en Caracas y retransmitida en directo por las redes sociales si se fotografiarían con un "asesino de niños" porque, ha añadido, "eso es lo que es Maduro". Guaidó ha insistido en que el domingo no hubo elecciones en Venezuela y ha resaltado la baja participación, demostración según él de que la mayoría de la población está con la oposición y su boicot. Según los datos oficiales, solo votaron el 31 por ciento de los electores registrados. "MADURO ESTÁS DERROTADO" "Maduro estás derrotado una vez más, Maduro estás solo una vez más, tu fraude te dejó solo y las calles se van a llenar de esperanza", ha asegurado el líder opositor, llamando a los ciudadanos a respaldar masivamente la consulta opositora y a movilizarse en las calles. En este sentido, el líder de Voluntad Popular ha asegurado que la oposición está unida y movilizada y que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional, que ha rechazado los comicios. "Nos mantenemos en resistencia, en lucha, ofreciendo soluciones", ha insistido, mientras que "la dictadura una vez más queda expuesta, se debilita". "Desde la dictadura", ha esgrimido Guaidó, "nos han amenazado, encarcelado, torturado y asesinado y aquí estamos y aquí vamos a estar hasta llevar a una Venezuela libre, democrática y sin dictadura".