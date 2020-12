Arce a las FF.AA.: No es posible evadir ni eludir la justicia por los conflictos de 2019





07/12/2020 - 16:00:12

La Paz.- El presidente Luis Arce, le mandó un claro mensaje a las Fuerzas Armadas de Bolivia sobre los conflictos de 2019 que dejaron muertos y heridos y que "derivó en un golpe de Estado": No es posible evadir ni eludir la justicia, dijo. Advirtió que quienes quieran atentar contra la democracia tendrán como único resultado el fracaso debido a que el actual Gobierno recibió el apoyo mayoritario del pueblo boliviano en las urnas. Ante esa situación, -dijo- que es importante dar con la verdad de los hechos, informa la ABI. "Por eso, está en Bolivia la CIDH, que tiene la misión principal de investigar y, ante esta situación, quiero decirles de manera muy sincera a las Fuerzas Armadas que no es posible evadir ni eludir la justicia, que como Gobierno y Estado boliviano estamos obligados por mandato de nuestra Constitución y las leyes a contribuir proporcionando información para esclarecer los sucesos ocurridos por las muertes en la pasada gestión", manifestó el mandatario. El presidente Luis Arce exigió este lunes dar con los autores intelectuales y materiales de los conflictos político-sociales registrados en 2019 que derivaron en el golpe de Estado de noviembre y anunció que el Gobierno boliviano proporcionará información a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga esos hechos. El Mandatario hizo esas declaraciones durante el acto de egreso de la Armada Bolivia en la Escuela de Comando y Estado Mayor Naval Dr. Ladislao Cabrera Vargas, donde recordó los conflictos contra el entonces gobierno de Evo Morales. "De este resultado se tiene decenas de personas fallecidas, hechos luctuosos que trascendieron y conmovieron no solo en las familias de las víctimas, sino en toda la sociedad boliviana y, fundamentalmente, en la comunidad internacional que pide la investigación y el esclarecimiento de los autores intelectuales y materiales de estos sangrientos hechos", dijo.