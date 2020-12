Juez ordena la anotación preventiva de bienes y declara en rebeldía a exdirector de la Felcc





07/12/2020 - 15:50:37

La Paz, (ABI).- El juez Quinto Anticorrupción declaró el lunes en rebeldía al exdirtector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) Iván Rojas y a su esposa Rocío De la Torre, ya que no se presentaron a la audiencia cautelar por el proceso de legitimación de ganancias ilícitas que afrontan. "El juez Quinto de Instrucción Anticorrupción dispuso la rebeldía y la anotación preventiva de los bienes, como también la retención de sus cuentas bancarias", afirmó el fiscal asignado al caso, Alexis Vilela. Para seguir la investigación, el Ministerio Público solicitó al juez la rebeldía del matrimonio Rojas-De la Torre, investigados por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, precisó. Recordó que sobre las dos personas ya hay una alerta migratoria activada por el Ministerio Público.



Sin embargo, denunció que el abogado de los imputados mencionó en la audiencia cautelar que sus defendidos estarían buscando "refugio en la República de Chile". Dijo que para se requirió que los investigadores confirmen tal situación. Explicó que existen contradicciones entre los montos que establece el informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y los descargos que presentaron los imputados. El informe de la UIF establece que hubo un movimiento económico de 235.000 dólares y 4.526.000 bolivianos, lo que no coincide con los descargos que presentó la pareja. Asimismo, se reportó la existencia de dos empresas a nombre de la esposa, de las cuales, una genera movimientos registrados en Impuestos Nacionales y una ganancia de 1.200.000 bolivianos; mientras que la otra no tiene ningún ingreso económico. El fiscal dijo que esta ganancia no alcanza a los 4.526.000 bolivianos que establece el informe de la UIF. En la declaración jurada ante la Contraloría General del Estado figuran bienes activos por un total de 357.317 bolivianos, cifra que tampoco coincide con la ganancia de la empresa y el patrimonio general de Rojas como servidor público.