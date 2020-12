Su madre veía series: Muere una niña de 3 años tras ser olvidada 8 horas en el coche y a 32 grados





07/12/2020 - 12:21:44

Tragedia en Townsville (Australia). Rylee, una niña de tres años, murió tras ser olvidada por una pareja en el coche durante ocho horas, con una temperatura media en el exterior de 32ºC. Su madre, Laura Black (37 años), y su novio Aaron Hill (29 años), habían llevado a la pequeña en el vehículo cuando trasladaron al colegio a sus hermanas. A la vuelta a casa discutieron y la niña se quedó dormida. Cuando llegaron a la vivienda se olvidaron de sacarla del coche, según informa 'news.com.au'. La niña permaneció 8 horas olvidada en el coche aparcado en la carretera mientras la pareja veía series en Netflix. No fue hasta que fueron a por las hermanas mayores al colegio cuando se dieron cuenta del olvido de la más pequeña. Inmediatamente, la niña fue trasladada al Townsville University Hospital. Se había desvanecido y los médicos ya no pudieron hacer nada para salvar su vida. Fin de semana entre rejas La pareja fue detenida y pasó el fin de semana ente rejas pero ambos ya están en libertad a la espera de juicio. Su abogado defensor alegó que se trató de "un acto no intencionado". Ahora tendrán que vivir de forma separada hasta que dé comienzo su juicio el 24 de febrero de 2021. Mientras tanto, una campaña de recaudación en la web 'GoFundMe' suma dinero para Pete, el padre de Rylee y sus tres hermanas mayores. "Nadie debería pasar por algo así. Buscamos tu apoyo para ayudar a esta familia en estos momentos tan duros", explican.