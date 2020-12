No te pierdas el video de la versión india de Thriller de Michael Jackson que hace estallar las redes





07/12/2020 - 10:29:15

El 3 de diciembre 1983, es decir hace 37 años atrás, se estrenó el video oficial de la canción “Thriller” de Michael Jackson, el cual, más que una grabación podría considerarse como un cortometraje, ya que cuenta toda una historia de terror y zombies y presenta una de las coreografías más icónicas en la historia de la música. El clip es famoso y recordado en todo el mundo y su popularidad fue tanta desde su lanzamiento que incluso en la India se creó una versión dos años después del gran éxito de El Rey del Pop, que se trata de una copia casi idéntica y que se ha viralizado en los últimos meses al ser considerada “ridícula” por los usuarios. Es importante destacar que la India es reconocida por su gran producción cinematográfica, debido a que sus películas siempre tienen, además de buenas historias, grandes coreografías, tal como el “terrorífico” video musical de Michael Jackson, por lo que no es de sorprendernos que quedaran maravillados con la producción estadunidense y decidieran replicarla. El “Thriller” hindú es el video de la canción llamada “Golimar” del cantante Donga, y la historia es básicamente la misma, al igual que los pasos de baile, una joven recorre el bosque de noche y se encuentra con una serie de zombies bailarines, para descubrir al final que todo fue un sueño. Contrario a lo que muchos usuarios creyeron, esta versión hindú no fue la inspiración de Jackson para su icónico video, pues “Golimar” se estrenó dos años después que “Thriller”, siendo la segunda la canción del video original. Además del plagio descarado en la narrativa del video y en la coreografía, lo que más sorprendió a los internautas es el gran parecido entre el cantante hindú y Michael Jackson, por lo que resulta comprensible que sus productores eligieran replicar el video del estadunidense en una de sus canciones.