¿Cuál es el número real de muertes por COVID-19 en América Latina?





07/12/2020 - 09:34:21

VOA.- A pocos días para que cierre 2020, las Américas registran, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, más de 737.000 muertes a causa de COVID-19. Sin embargo, no se conoce cuántas más podrían atribuirse a la enfermedad. Problemas estructurales en materia de salud lo impiden. “América Latina ha sido muy golpeada por no tener las suficientes pruebas, por no tener una gestión adecuada. Nuestros países cercanos, Perú, Ecuador, Chile, se ubican entre los 10 países con mayor exceso de mortalidad por millón de habitantes”, dijo Daniel Simancas, Investigador de la Universidad UTE de Ecuador. El investigador social Jorge Rojas Cruzatti, en diálogo con la Voz de América, también se mostró preocupado frente a esta problemática. “Perú, efectivamente, fue otro de los países de América Latina que tuvo una gran incidencia de casos, también por los niveles de pobreza. Brasil también, en donde se adiciona en Brasil que el presidente indicaba que no era peligroso salir a la calle sin mascarilla”. Ecuador no es lejano a esta realidad. Evidencia un alto impacto por las muertes “inusuales” a consecuencia de la pandemia. Esto resulta de la diferencia entre los datos oficiales de víctimas de la enfermedad con los que ofrece el Registro Civil por defunciones en estos meses. El investigador Simancas dice que el exceso de muertes es un indicador “muy poderoso” de gestión de la pandemia. “En Ecuador tenemos, por ejemplo, alrededor de 42.000 muertos en exceso respecto a los 5 años anteriores, al promedio”, señaló. Por ahora, la expectativa y el desafío para la región se centran en la vacuna contra COVID-19. Sin embargo, ambos consultados coincidieron en que el proceso de inmunización tomará tiempo.