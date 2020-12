Cochabamba: Manfred conforma alianza Súmate, Demócratas va con Somos Renovación





07/12/2020 - 08:56:54

Opinión.- El exprefecto y exalcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa conformó la alianza denominada Súmate para participar de las elecciones subnacionales. Por su lado, el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) formó la alianza política Somos Renovación. Los comicios subnacionales están previstos para el 7 de marzo de 2021. Los ciudadanos en Cochabamba votarán para elegir Gobernador, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales. Pueden participar agrupaciones ciudadanas, partidos políticos y alianzas. De acuerdo con el con calendario electoral, este sábado 5 de diciembre venció el plazo para el registro de alianzas ante el Tribunal Electoral. SÚMATE Por fuentes cercanas a Reyes Villa, se conoció que el exprefecto y sus bases registraron la alianza denominada Súmate, que tendría el respaldo de la agrupación ciudadana Renovación Total (RETO) de Vinto el aval de la personería jurídica del partido Acción Democrática Nacionalista (ADN). Los colores rojo y lila de lo que fue Nueva Fuerza Republicana (NFR) serían característicos de esta organización. Aunque todavía se desconocen las candidaturas que presentará esta alianza, se conoció que Reyes Villa buscaría ir como candidato municipal en la ciudad; y que incluso ya cambió su domicilio para estar habilitado en el municipio de Cochabamba, ya que en octubre emitió su voto en Tiquipaya. Sin embargo, también está pendiente que pueda ser habilitado, considerando que no tiene el tiempo de residencia en el país necesario por ley para ser candidato. Entretanto, existe la posibilidad de que el candidato a la Gobernación por Súmate sea el exasambleísta departamental Henry Paredes, quien en 2015 también fue candidato departamental por Demócratas. SOMOS RENOVACIÓN El representante del comité ad hoc de Demócratas en Cochabamba, Eduardo Sarmiento, informó que registraron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la alianza Somos Renovación, con respaldo de la personería jurídica de los demócratas y con el apoyo de agrupaciones ciudadanas como Pueblos Unido (PUN) de Pasorapa. Acotó que también coordinan con plataformas y un partido político que no consiguió su personería, pero que respalda las candidaturas de este frente en Cochabamba. “Y vamos seguir sumando”, dijo, haciendo referencia al apoyo que pretenden conseguir en diferentes municipios. Somos Renovación anunció que participarán con un candidato, por definir, a la Gobernación y con al menos 20 postulantes a alcaldías en el departamento, si es que no son más. Adelantaron que la candidata oficial para el municipio de Cercado será Shirley Franco. OTRAS ALIANZAS El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Humberto Valenzuela, informó antes que también están habilitadas las alianzas Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, las cuales llegaron hasta la fase final del proceso electoral en los comicios nacionales del 18 de octubre pasado. Por otro lado, existe normativa especial que permite que en las subnacionales participen incluso las organizaciones políticas que debieran perder su personería jurídica por haber obtenido menos del 3% de apoyo en las elecciones nacionales. Esto da lugar a que en el departamento de Cochabamba haya alrededor de una treintena de organizaciones políticas habilitadas para presentar candidatos, incluidos los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas en todos los municipios y las alianzas. Solo los partidos políticos son una decena. Las organizaciones políticas que cuentan con personería jurídica de alcance nacional, pueden presentar candidatos en todo el país, para gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos municipales. La inscripción de candidatos debe realizarse entre el 18 y 19 de diciembre, según el cronograma fijado por las autoridades electorales.