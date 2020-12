Diez frentes se alistan para la disputa electoral en La Paz





07/12/2020 - 08:55:28

Página Siete.- Al menos diez organizaciones políticas se alistan para conquistar las alcaldías de La Paz y El Alto, y la Gobernación paceña. La oposición que no logró articular un frente único puede postular candidatos en siete alianzas y dos partidos. Mientras que el MAS busca recuperar estos espacios con figuras conocidas.

Rafael Quispe va a gobernador por Somos Pueblo. Las alianzas habilitadas para la contienda electoral en La Paz son: Comunidad Ciudadana-Autonomías por Bolivia, Somos Pueblo, Unidos Invencibles, Unidos por La Paz, Bolivia Somos Todos, Creemos y Jallalla La Paz. Además, se anunciaron candidaturas por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) y Pan-Bol. Entre los candidatos por el MAS que postulan a la Alcaldía de La Paz se encuentran los exdiputados Sonia Brito y Remberto Calani, además del exgerente de la empresa Mi Teleférico César Dockweiler. Mientras que para la Alcaldía de El Alto por el partido azul se perfilan los exlegisladores Eva Copa y Sergio Choque, el exalcalde Zacarías Maquera y el exministro de Medio Ambiente Abel Mamani. Para la Gobernación se postula al exdiputado Franklin Flores. La oposición dará batalla con Rafael Quispe a la Gobernación e Iván Arias a la Alcaldía paceña por la alianza Somos Pueblo, integrada por el MDS y la agrupación Sumaj Escoma. Esta fuerza inició ayer sus actividades con una kermés para recolectar fondos. “Nos vemos fortalecidos. No sólo será una kermés, serán varias; haremos rifas y otras actividades para tener recursos y movilizarnos en la campaña”, dijo Quispe. En la alianza Unidos Invencibles se proclamó al presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, como candidato a la Alcaldía paceña. La fuerza política está integrada por el MNR, ADN, PDC y el MDS. “Vamos a luchar y ser un verdadero proyecto para la ciudad de La Paz”, manifestó Larrea en entrevista en Panamericana. Asimismo, desde la alianza Unidos por La Paz suena el nombre del exrector de la Universidad Mayor de San Andrés Waldo Albarracín como candidato a la Alcaldía. El frente está conformado por Unidad Nacional, Sol Para La Paz (SOL. LP) del alcalde Luis Revilla, y el Movimiento Katarista Poder Comunal (MK-PC). Por Jallalla La Paz se postula como gobernador el abogado y el exvocero de Chi Hyun Chung, Leopoldo Chui. La alianza está conformada por las agrupaciones Jallalla y el Movimiento de Convicción Nacional (Morena). La semana pasada también confirmó su postulación a la Alcaldía paceña el exdiputado de Unidad Demócrata Amilcar Barral, que ingresa al ruedo electoral con Pan-Bol. En tanto el gobernador Félix Patzi se perfila a una reelección con el MTS y desde ese partido también surge la posibilidad de lanzar a Guillermo Mendoza a la Alcaldía paceña. En las alianzas CC-Autonomías por Bolivia, Bolivia Somos Todos y Creemos aún no se anuncian candidaturas.