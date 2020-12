Santa Cruz: Pedro García acepta ser precandidato del MAS a la Gobernación y Áñez buscará la Alcaldía con la alianza Ganamos





07/12/2020 - 08:45:09

El Deber.- Los periodistas Pedro García y José Gary Áñez ingresan oficialmente al ruedo electoral. García aceptó la propuesta de la dirigencia del Plan 3.000 para ser precandidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Gobernación de Santa Cruz y Áñez, que buscará la Alcaldía cruceña, selló una alianza con Germaín Caballero para ser parte de la alianza Ganamos. Ambos comunicadores preparan sus propuestas y se alistan para realizar la campaña proselitista. A García le consultó EL DEBER si acepta el reto y el periodista no dudo ni tardó en responder: "Sí, claro", dijo. El comunicador relató que este domingo lo proclamaron como precandidato a la Gobernación de Santa Cruz y que fue sugerido por la dirigencia del Plan 3.000. "(La proclamación) fue una reunión de dirigentes en el Plan 3.000 y me pidieron que pueda representarlos en la carrera por una candidatura", contó García. En su discurso de proclamación, García dijo que es hijo de un albañil y que se enfrentará al hijo de un empresario, en referencia a Luis Fernando Camacho. "Esta batalla será la de David versus Goliat", dijo el periodista en el acto que se desarrolló en el Plan 3.000. Mientras, Germaín Caballero, alcalde de San José de Chiquitos y candidato a la Gobernación de Santa Cruz, confirmó que el sábado, al final del día, selló una alianza con el periodista José Gary Áñez y ambos serán postulantes del acuerdo Ganamos. "Anoche cerramos la alianza (con Áñez) y hoy confirmamos el trabajo conjunto. La dupla se presentará el miércoles en Santa Cruz de la Sierra", afirmó el burgomaestre josesano a este medio. Áñez ya había anunciado su intención de ser candidato a la Alcaldía cruceña y que incluso preparaba una propuesta para saltar al ruedo electoral. "Santa Cruz ya no debe tener en su agenda de oferta electoral simplemente el pavimento. El desarrollo humano es una tarea pendiente, el poder gestionar desde la Alcaldía algunas transformaciones que le harían bien al ciudadano y defenderle el metro cuadrado que tiene que ver con salud y educación, porque lo demás está presupuestado", afirmó el periodista en una entrevista anterior con El Deber Radio.