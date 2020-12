Subnacionales: MAS asegura que la oposición fracasó en intento de concretar un frente único





07/12/2020 - 08:10:51

Los Tiempos.- Concluyó la fecha para que las agrupaciones políticas concreten alianzas con miras a las elecciones subnacionales de marzo del 2021. Desde El Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguraron que la oposición política fracasó nuevamente en el intento de concretar un frente único en las diferentes regiones del país. “Están divididos porque no tienen, nunca han tenido la capacidad de armar y formar un frente único como es lo que siempre pregona, pero lamentablemente fracasan en el intento. No tienen un plan para los municipios, para las gobernaciones”, expresó Jorge Silva, Viceministro de Defensa del Consumidor, en contacto con medios televisivos. Argumentó que la oposición política ve como único enemigo al MAS y lo único que les interesa es la administración pública y no así las necesidades de la población boliviana. Los diferentes candidatos que fueron surgiendo en el transcurso del proceso electoral en curso manifestaron su disposición para formar alianzas políticas para que el partido azul no gane electoralmente las sillas de gobernadores y principales alcaldías del país. También desde el Comité cívico pro Santa Cruz se organizó una reunión para concretar un frente único en esa región. El Órgano Electoral Plurinacional (ÓEP) aún no brindó datos oficiales sobre la cantidad de alianzas políticas concretadas en todo el país, pero se conoce que al menos se sellaron 10 alianzas en diferentes departamentos. Los frentes políticos Comunidad Ciudadana (CC), Demócratas, Creemos y Unidad Nacional (UN) pactaron alianzas en diferentes departamentos con finalidad de vencer al MAS electoralmente en las subnacionales. En el departamento de La Paz, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Libre21 sellaron alianza y postula a Luis Larrea como candidato para la ciudad de La Paz. Soberanía y Libertad (Sol.bo), de Luis Revilla, se unió con Unidad Nacional (UN), de Samuel Doria Medina. En el departamento de Santa Cruz, CC, Creemos y el Movimiento Demócrata Social (MDS) decidieron ir por separado a las subnacionales de 2021. En Tarija, Comunidad de Todos y Unidos por el Cambio son las dos alianzas políticas de la oposición que entran a la pugna por la Gobernación.