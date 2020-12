Desde pensiones adeudadas hasta bioseguridad: 7 problemas para la educación en 2021





07/12/2020 - 08:06:02

Página Siete.- La pandemia genera al menos siete problemas para la educación y que, pese a la cercanía de la gestión 2021, aún no han sido resueltos. Las mensualidades adeudadas, la entrega de libretas, el acceso a cupos, la adecuación de la infraestructura con medidas de bioseguridad, el acceso a internet, el rezago académico y el riesgo de contagio preocupan a padres, maestros y alumnos. “Ya estamos a puertas de una nueva gestión escolar y no hay soluciones. Es necesario saber cómo serán las clases, qué tiempo va a ser virtual y cuánto presencial, cuánto costarán las pensiones, etc.”, cuestionó el presidente de la Asociación de Padres y Madres de Familia de Colegios Particulares, José Antonio Pereira. “En los fiscales tenemos serios problemas de infraestructura, no sabemos qué va a pasar con las clases y con los problemas que ya teníamos antes de la pandemia, como las plazas para los alumnos que pasan de primaria a secundaria. Estamos en la incertidumbre”, afirmó una madre de familia de un establecimiento público. “Estos no son problemas que se van a solucionar en dos meses, debíamos tratarlos ya desde julio. Esperemos que todo pueda ser solucionado en consenso. Si vuelven los conflictos, los estudiantes volveremos a ser los más perjudicados”, lamentó Jorge Barrera, representante de la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES). Desde el Ministerio de Educación se indicó que el plan de retorno a clases será consolidado en el VI Encuentro Pedagógico del Sistema Educativo convocado para el 17 y 18 de diciembre. “Hemos convocado a la dirigencia de la COB para darle a conocer el evento, donde todos vamos -en lo posible- a consensuar criterios para recuperar el derecho a la educación”, manifestó el ministro Adrián Quelca. No obstante, los problemas que se arrastran se proyectan al 2021. Éstos, los principales: 1 PENSIONES. Las mensualidades adeudadas y las futuras por pagar son parte de los problemas pendientes para los padres de familia de colegios particulares. “Los colegios no hicieron el descuento del 50%, ni siquiera las rebajas que presentó el exministro Víctor Hugo Cárdenas en una tabla. Este tema se convirtió en un chantaje para los cupos y las libretas”, indicó Pereira. Los padres insisten en la rebaja del 50% de las pensiones adeudadas. Además, piden conocer si habrá incrementos en 2021. Ven necesario que haya proporcionalidad entre el cobro y el servicio que ofrecen los colegios. 2 Cupos. Arturo Guachalla (nombre convencional) tiene dos hijos en un colegio particular. No logró pagar todas las pensiones y sus hijos dejaron de recibir clases virtuales cuando se clausuró el año. Preocupado, mostró a Página Siete un circular enviado -a finales de octubre- por el establecimiento al que asistían sus hijos. En él se advierte que para la inscripción 2021 se debe pagar todas las pensiones de 2020. “Los que no se inscriban pueden acudir a un colegio fiscal”, dice la nota. Pero los cupos no son problema sólo en los particulares. En los colegios fiscales cada año, en determinados establecimientos, se presentan largas filas de familias que buscan una plaza. “Mi hijo está pasando de primaria a secundaria, hasta ahora no me dicen si su inscripción y transferencia será automática. Tampoco se sabe cuántos cupos habrá... seguro habrá alumnos de los particulares que van a pasar al sistema fiscal”, afirmó . 3 Libretas. Los padres afirman que además de los cupos, otro de los problemas que se desencadenó por el tema de pensiones es la entrega de libretas de este año. “Como todavía estaban pasando clases las libretas aún no están. Pero ya nos han mandado una circular que dice que para recogerlas debemos tener las pensiones al día”, cuenta Andrea P., madre de familia. 4 Infraestructura. “Tenemos unos mil alumnos y sólo cuatro baños. Con eso no estamos listos para la prevención de contagios”, señaló uno de los miembros de la junta escolar de la Unidad Educativa Piloto, en Miraflores. Desde la FES se explicó que la infraestructura de las escuelas fiscales y de convenio están a cargo de los municipios. En agosto se habló de poner cámaras de desinfección, mejorar los baños e instalar lavamanos a pedal, pero hasta el momento no hay avances en el tema. “Estamos trabajando en poner a punto las unidades educativas, como siempre se hace a fin de año, para que si se determina iniciar las clases semipresenciales los establecimientos tengan las condiciones necesarias para albergar a los estudiantes”, aseveró el alcalde paceño, Luis Revilla. 5 Internet. “El acceso a internet es uno de los grandes problemas por dos aspectos: no todas las familias cuentan con los recursos económicos necesarios y no hay cobertura. En la parte urbana hay deficiencias que se incrementan en el área rural. Nos preocupa, porque se ahondó la brecha tecnológica, campo-ciudad, de género y de pobreza”, manifestó Barrera. Los padres piden que el Gobierno asegure una cobertura nacional y la gratuidad. El maestro rural Gabriel Bonifacio dijo que se debe hacer un esfuerzo mancomunado para mejorar la situación del internet. 6 Salud “El riesgo de contagio de la Covid-19 es otro de los problemas. Se habla de clases semipresenciales pero las unidades educativas aún no cuentan con un plan de bioseguridad y ya estamos a un par de meses de volver a las labores educativas”, manifestó Barrera. Advirtió que el presupuesto de los municipios para la educación en 2021 se mantuvo igual al de 2020. Esto -a su parecer- implica el riesgo de que no haya presupuesto para adaptar las infraestructuras o para dotar de insumos de bioseguridad a maestros y alumnos. Pereira indicó que hay padres que no están de acuerdo con las clases semipresenciales por el temor a un contagio, sobre todo porque sus hijos o ellos mismos tienen alguna enfermedad de base. “Por eso se ha pedido que las clases semipresenciales no sean obligatorias y que haya un seguro de enfermedad y de vida”, añadió. 7 REZAGO. “Este año fue perdido. El 2021 tendremos que recuperar las clases y nivelar a los estudiantes, diagnosticar cuánto se avanzó y cuánto debemos reforzar. Y al mismo tiempo hay que avanzar”, explicó Bonifacio. Los padres advierten que el próximo año escolar no puede ser como éste, porque implicaría más perdidas educativas. “Hay más de 150 mil bachilleres en Bolivia que afrontan el ingreso a la universidad. Hay un gran porcentaje que no pudo entrar: uno por temas económicos –porque estos exámenes tienen un costo- y dos por un rezago académico”, sostuvo Barrera. Distrital La Paz analiza medidas De acuerdo a su página institucional, la Dirección Departamental de Educación (DDE) La Paz analiza diferentes medidas para encarar la gestión escolar 2021 y la Covid-19. La reducción de las horas académicas es una de ellas. Por ejemplo, se podría trabajar con horas de 45 minutos, 40 y 35, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y maestros. Otra de las medidas sería la reducción o eliminación de los recreos, debido a que un encuentro masivo podría generar un rebrote. Esto también dependerá de que haya o no una nueva ola de contagios. Lo que además influirá en la fecha de inicio de clases.