En solo dos regiones la oposición llegó a acuerdos fuertes y en ningún punto del país hay un pacto entre CC, Creemos y MDS





07/12/2020 - 07:03:43

El Deber.- Comunidad Ciudadana (CC) tuvo varias charlas en La Paz con las agrupaciones de Luis Revilla y Samuel Doria Medina. Las reuniones no llegaron a buen puerto y por eso la alianza de Carlos Mesa decidió presentar sus propios candidatos en siete departamentos del país. Solo en Beni logró unirse con Creemos, alianza que también optó por correr sola, sobre todo en Santa Cruz. En Tarija apoyan la reelección de Adrián Oliva. El caso de los Demócratas es similar y selló pactos con agrupaciones locales en toda la nación. Soberanía y Libertad (Sol.bo), de Luis Revilla, y Unidad Nacional (UN), de Samuel Doria Medina, lograron aliarse en La Paz y presentarán a Waldo Albarracín como candidato a la Alcaldía paceña y a Soledad Chapetón a la de El Alto. El líder de UN reveló que hubo "muchas reuniones" con dirigentes de CC y que hasta ayer no pudieron sellar un acuerdo para ir juntos en La Paz. "No nos extraña esa actitud", dijo Doria Medina. CC anunció que solo en Beni pudo formar una alianza con Creemos. En ese pacto no está incluido el Movimiento Demócrata Social (MDS), que en varios puntos del país selló acuerdos y en otros solo apoyarán a algún proyecto regional. El dirigente de CC Carlos Alarcón explicó que renovaron la alianza y que siguen aliados con el Frente de Izquierda Revolucionaria (FRI) en varios puntos del país y con agrupaciones locales. El diputado Marcelo Pedrazas, quien es líder de CC en Chuquisaca, afirmó que la sigla que utilizarán en todo el país es Comunidad Ciudadana Autonomía. El dirigente añadió a la agrupación Primero La Gente como uno de sus aliados en Tarija. Mientras, Creemos también solo selló alianzas en Beni. Lo hizo con CC y otras agrupaciones. En Santa Cruz optaron por ir solos y perfilan a Luis Fernando Camacho como candidato a gobernador. En Pando sellaron pactos con organizaciones locales. En otras regiones, como La Paz, el grupo de Camacho apoyará a algún proyecto de la sede de Gobierno. En Cochabamba tampoco tienen una representación amplia y decidirán a quién respaldar en la carrera. El que fue aliado de Camacho en Potosí, Marco Pumari, dijo que la alianza Creemos "expiró" y que en su región se deben postular "nuevos cuadros" para las elecciones subnacionales, que serán el 7 de marzo de la siguiente gestión. En ese departamento, el MDS irá solo y postulará a la Alcaldía de la Villa Imperial al exdiputado Gonzalo Barrientos. Los demócratas no sellaron alianzas en Santa Cruz y van solos. Tienen dos precandidatos: Vladimir Peña y Roly Aguilera. Se trabaja para que Rubén Costas sea postulante a la Alcaldía cruceña. En Beni, el MDS se alejó de Creemos y de CC y tendrán su candidato con el acuerdo que hicieron con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). En Cochabamba se aliaron con la agrupación local Pueblo Unido y postularán a la exdiputada Shirley Franco como postulante a la comuna cochabambina. Mientras, en La Paz apoyarán a Rafael Quispe de la alianza Somos Pueblo. Unidad Nacional (UN), en el departamento de Beni, logró formar la alianza con Ahora, que está integrada por UN, Hagámoslo por Trinidad, entre otras organizaciones. En Tarija el gobernador Adrían Oliva buscará la reelección con la alianza Comunidad de Todos que es conformada por CC, Sol.bo y el FRI. En este caso, Oliva regresó a ser aliado de Carlos Mesa, ya que en las elecciones nacionales no estuvo con él porque apoyó a Jeanine Áñez. Otra alianza fuerte en Tarija es Unidos Por el Cambio, que es conformada por Camino al Cambio del exgobernador Mario Cossío y Unir, del exalcalde Óscar Montes, quien será candidato a la gobernación tarijeña y Cossío se perfila a la Alcaldía de Tarija.