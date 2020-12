Cuestionadas elecciones venezolanas tuvieron un 80% de ausentismo según la prensa y la oposición





06/12/2020 - 20:17:07

La oposición venezolana reveló que más del 80% del padrón electoral se abstuvo de votar en las elecciones convocadas por Maduro “La inmensa mayoría del país quiere elegir su futuro, no seguir los engaños de una dictadura”, aseguró el presidente interino Juan Guaidó.

Según los datos recogidos por el Observatorio contra el fraude del 6D, la participación fue cercana al 18,33%, lo que significa que menos de cuatro millones de venezolanos asistieron a las urnas Durante una rueda de prensa el encargado de anunciar los datos fue el diputado para la Asamblea Nacional, Freddy Guevara: “Vimos algunos medios tratando de justificar lo injustificable. Pero ni el propio VTV podía ocultar lo que realmente estaba pasando. Vimos al propio dictador teniéndole miedo al pueblo, y como arte de magia, cambiaron su centro electoral de un lado a un fuerte militar. Fijense qué simbólico que es eso. El supuesto presidente obrero que votaba en Catia, terminó encerrado en un cuartel militar porque le teme al pueblo. Porque no tiene respaldo popular”. “Pero sobre todo vimos un pueblo valiente y firme, que le dijo ‘no’ al fraude”, agregó el parlamentario, quien consideró que ese 80% es “un mensaje de reclamo, una posición firme” contra la dictadura y el fraude electoral. Juan Pablo Guanipa, vicepresidente de la Asamblea Nacional, también tomó la palabra durante la conferencia: “Después de ver el desastre del día de hoy, a nosotros nos corresponde seguir dando la pelea. Decirle al mundo lo que hoy pasó, que nadie caiga en engaños. Pero también respondemos a un pueblo civil, a un pueblo democrático, y ese pueblo a partir de mañana se va a activar con la consulta popular (...) Exigimos elecciones parlamentarias y presidenciales libres, y le pedimos a la comunidad internacional que nos acompañe en la lucha por la libertad y la democracia”. Tras la presentación del informe se pronunció en sus redes sociales el presidente interino Juan Guaidó: “Más del 82% de los venezolanos rechazaron el fraude. La inmensa mayoría del país quiere elegir su futuro, no seguir los engaños de una dictadura”. Ya cerca del horario de cierre (18, hora local -22 GMT-), las autoridades chavistas comenzaron a expresar -en privado- su preocupación ante la baja afluencia de votantes. Nicolasito, el hijo de Maduro, se mostró muy preocupado por la escasa participación. En un audio dirigido a sus militantes de La Guaira, estado a 40 minutos de Caracas y donde compite por un escaño, admite que los datos no son como los esperaba. “Les digo que no estamos conformes con los resultados hasta ahora, 3 de la tarde, que hemos alcanzado”, comentó, abatido. Otro audio que se filtró por la tarde tuvo como protagonista a Julio César León Heredia, militar venezolano y actual gobernador de Yaracuy, quien admitió la bajísima participación y llamó a sus militantes a aplicar “cualquier método” para obligar a la gente a ir a votar. “Verifiquemos quién ha votado y los que no han ido a votar los empezamos a buscar de las distintas maneras y aplicando cualquier método. Apliquemos a partir de este momento un cuerpo a cuerpo”, afirma sin ningún tipo de prurito. Los audios se filtraron cuando comenzaron multiplicarse las imágenes de colegios vacíos. Situación que llevó a militantes chavistas a hacer filas ficticias para subir a las redes sociales imágenes que vendan una jornada electoral exitosa. Asimismo, durante la jornada las fuerzas chavistas amenazaron a los periodistas para que no documenten la falta de votantes. Ante este escenario, las autoridades electorales -designadas arbitrariamente por la dictadura-, anunciaron pasadas las 18 que el cierre de los centros de votación se extendería por una hora. Desde las primeras horas del día, los colegios se vieron vacíos. Infobae recorrió centros electorales simbólicos de Caracas en Chacao, la Campiña, Parque Carabobo y La Florida, donde suele haber filas desde bien temprano para votar. Esta vez, no se observó ese escenario. Y los pocos votantes que se vieron eran adultos y personas de la tercera edad, ningún joven. Voluntad Popular (VP) y Acción Democrática (AD), dos de los cuatro partidos más grandes de la oposición, reiteraron este domingo, a través de las redes sociales, su rechazo al proceso electoral al recordar que sus símbolos fueron “robados” por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista. “Denunciamos ante el mundo democrático que el nombre de nuestro partido hoy será usurpado, el régimen solo sabe hacer trampas para intentar engañar a los venezolanos (...) rechazamos el fraude de Maduro”, expresó VP, la formación fundada y liderada por Leopoldo López. Por su parte, AD, uno de los partidos más antiguos del país, aseguró que la jornada de este domingo “no es una elección”, una opinión que, insisten, conoce y comparte la militancia de esta organización. “Los centros vacíos hoy sólo demuestran que Venezuela quiere elecciones realmente libres (...) Quienes se vendieron a la dictadura y avalaron el secuestro de nuestra tarjeta, hoy están solos y pasarán a la historia como una vergüenza”, señaló la formación en Twitter. El régimen de Nicolás Maduro sabe que las elecciones parlamentarias de este domingo carecen de legitimidad dentro y fuera de Venezuela, y cuando el proceso electoral finalmente culmine esta tarde, se enfrentará a lo inevitable: que el mundo no reconozca sus resultados. "Maduro está abandonado, no tiene respaldo", ha afirmado el dirigente opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado del país, ante los indicios que apuntan a un cambio en el censo. "No tiene respaldo, mucho menos votos. Hoy no pudieron ni sacar una foto para su propaganda", ha remachado. El periodista Víctor Amaya se ha hecho eco del cambio, que se podía contrastar consultando el registro electoral. "Consejo Nacional Electoral 'mudó' de centro electoral a Nicolás Maduro al mismo tiempo que ya estaba votando. En el registro electoral definitivo del 6D aparecía como elector en Catia. Ahora en El Valle. A las 10:42 am hice la primera captura. A las 2 pm la segunda", ha publicado Amaya junto a dos capturas de la web del CNE. La prensa internacional ha seguido de cerca estas elecciones y ha reflejado tanto en fotografías como en noticias que la asistencia ciudadana a las urnas ha sido casi nula, lo cul se ha manifestado incluso en los reclamos del oficialismo que se ha filtrado a través de diversos medios.