Ministro anuncia norma rígida para uso de cemento nacional





06/12/2020 - 19:03:32

Opinión.- El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, llegó a Cochabamba en días recientes para desarrollar actividades en pro de la reactivación económica en el departamento. En entrevista con OPINIÓN, resaltó, entre otros temas, la iniciativa del Gobierno de emitir normativa rígida para el uso del cemento nacional en la construcción de carreteras. Al final de la tarde del viernes, el ministro exponía un rostro cansado. Comentó que su agenda es “24/7”, que desde que asumió el cargo, le dedica todo su tiempo. La autoridad se describió como un “gitano”. En la actualidad, su residencia es Santa Cruz, pero poco llega ya a su casa, donde están su esposa e hijos, quienes no quieren cambiar de domicilio, porque tienen todas sus actividades allá. Todavía no se dio tiempo para ver un alquiler en la Sede de Gobierno, La Paz. “Estoy como gitano, de departamento en departamento, solucionando primero los problemas, la economía, que es el compromiso (...). Estoy de alojamiento en alojamiento, de lugar en lugar”, describió asegurando que cumple funciones de manera incesante. Reconoció que el estrés le impide conciliar el sueño, pero que no consume ningún medicamento, que siempre fue deportista, y que no deja de hacer ejercicios antes de iniciar su jornada. Es ingeniero industrial e ingeniero electromecánico. En el ámbito político, solo ocupó antes el cargo de diputado. Ahora es el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, cargo que le demanda varias horas al día. Contó que duerme, a veces, solo cuatro o cinco horas. Este viernes comenzó su trabajo en Cochabamba a las cinco de la mañana, para participar de una entrevista en una red televisiva. Luego, estuvo a cargo de los preparativos para el acto de inicio de obras del tren metropolitano. Su trabajo continuó con reuniones con distintos sectores cochabambinos, con requerimientos en torno a la reactivación de la economía en el departamento. En la noche tuvo más actividades y este sábado, otros encuentros. La principal actividad desarrollada el viernes por Montaño en el departamento, fue el reinicio de obras de construcción del tren metropolitano. En sus manos tiene un fólder con información del proyecto, con la boleta número 26 entregada hace un par de días; la boleta 27; prevista para dentro de unos 15 días; de las boleta número 28. P. Se han reactivado las obras que han estado prácticamente paralizadas por más de nueve meses… R. Es correcto. Lamentamos nosotros que el golpismo de la señora Jeanine Áñez haya descuidado tan importante obra. Esto debería entregarse en agosto de este año. Lastimosamente, en 11 meses no le han pagado planilla alguna a esta empresa constructora; de más de 4 mil personas que trabajaban directamente e indirectamente, han reducido a 40 personas. Eso es dramático. P. ¿Cuáles han sido las razones por las que no se ha hecho el desembolso, cuando el pago estaba garantizado por el TGN? R. Yo soy muy responsable en mis declaraciones y cuando tengo que acusar lo hago con documentación en mano. Lo que ha sucedido es que, primero, el exministro cruceño, el señor Ortiz, dijo que no había recursos económicos y, por lo tanto, no tendrían que pagarse las planillas; y después que asumió el señor Branko Marinkovic, en la misma cartera, nos ha dicho a todos los bolivianos en la prensa que estaba dejando saneada la economía del Estado boliviano. Entonces, ahí alguien mintió, alguien incumple deberes. Porque si estaban saneados los recursos económicos del pueblo boliviano, ¿por qué no se le pagó a esta empresa?, porque al final estaba inscrito en el Tesoro General de la Nación para su construcción. P. Se entregan 185 millones de bolivianos precisamente para la reactivación, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Ese dinero existía? R. Esos recursos económicos, tal como lo dice el decreto supremo, sale de la inscripción de las partidas del Tesoro General de la Nación. He tenido una reunión biministerial con el Ministerio de Economía y Finanzas y he logrado captar estos recursos de más de 185 millones de bolivianos y se le ha entregado a la empresa, porque evidentemente la empresa constructora debe también a empresas terciarias. Esto va a generar que la economía de los bolivianos, principalmente de los cochabambinos, para este fin de año se pueda restablecer. P. Por otro lado, la construcción es un indicador de la economía del país, ¿qué medidas va a asumir el Gobierno para reactivar este sector? R. Primero, quiero ser honesto con el pueblo boliviano, las empresas constructoras que han terminado las obras al 100% en avance físico, pero en el avance financiero les deben, a ellos les vamos a cancelar, porque eso es reactivar la economía. Si ha terminado la empresa constructora todo su avance, todo lo contratado, se le debe de cancelar. Eso vamos a priorizar, y aquellas obras que están por encima del 80% también vamos a correr para que se pueda terminar, ojalá hasta marzo o hasta abril del año pasado. P. ¿Se les va a devolver las empresas las boletas de garantía? hay muchas constructoras que reclamaban y que de alguna manera la anterior Gobierno también había postergado esta devolución, a más de las deudas que se tenían. R. Las garantías, las pólizas, las boletas de garantía han sufrido un retraso. Es una irregularidad que la señora Jeanine Áñez y su gabinete no hayan provisto la devolución de estos, y lastimosamente el que sufre es el empresario, el constructor. Nosotros nos estamos acercando a cada uno de ellos, cuando hay una conflictividad, y en una mesa de trabajo solucionamos estos temas, así como lo hemos hecho aquí en el tren metropolitano. P. A nivel general en la construcción, ¿a cuánto alcanza la deuda con las empresas? R. No tengo ese dato. Pero. obviamente se está evaluando desde la ABC, para que nos puedan pasar estos datos; y además de eso, podemos inscribir también el POA de 2021. P. En el ámbito del consumo interno de incentivar y reactivar la economía, para la construcción, por ejemplo, es importante emplear en el caso de las carreteras, particularmente, el pavimento rígido en lugar del flexible. En este caso, ¿cómo su ministerio va a priorizar este aspecto, considerando además que se generaría mano de obra? R. Cuando se trae el asfalto, que es importado, estos recursos económicos que se derogan, se van a otros países. Entonces, en gabinete se ha decidido, gabinete son todos los ministerios, que ahora se pueda emplear el pavimento rígido, estoy hablando del concreto. Entonces, vamos a hacer una normativa más rígida, para que también las cementeras en algún momento puedan financiar algunas carreteras, porque les interesa también este tema de entrar a las carreteras con el cemento, financiar y hacer una norma para que las carreteras se puedan construir con pavimento rígido. P. Eso quiere decir que el Gobierno de Luis Arce va a priorizar el uso del pavimento rígido… R. Correcto. Con seguridad en estos 15 días van a tener noticias de esta normativa y no solamente es el pavimento sino también es el turismo, sino también es la billetera móvil, que obviamente incentiva a la compra de productos nacionales (…). Es una mirada que tiene el hermano presidente y nos ha instruido a cada uno de nosotros para poder coadyuvar en aquello. El Ministerio de Obras Públicas se va a acercar al Ministerio de la Producción, porque es el órgano rector para sacar la normativa en el tema del uso de los productos nacionales, en este caso el cemento. Esa normativa, como cabeza de sector el Ministerio de Producción tendrá que sacarla, pero es nuestro interés, del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de que se coadyuve en esta normativa. P. Usted habla de un decreto, ¿ese decreto a dónde apunta? R. Apunta a que el consumo, la construcción de las carreteras sean con cemento. Apunta a que nuestro cemento sea empleado en este tema. Como hay una sobreproducción, han estado incluso exportando alguno de ellos hacia el Paraguay. Pero, obviamente, hay más de siete cementeras en Bolivia y también está la nuestra la nacional. Con toda seguridad, va a haber una sobreoferta, por eso está apuntando nuestro hermano Presidente a que las carreteras se hagan también con pavimento rígido. P. ¿Priorizar significa sugerir que se utilice o que de alguna manera sea la norma de que se utilice sí o sí un porcentaje que sea más el cemento nacional? R. Priorizar significa que el cemento que se produce en Bolivia se puede emplear en las carreteras. Significa que se pueda devolver al país mediante los impuestos también al erario nacional. Significa que las carreteras de a partir de la normativa puedan ser diseñadas con pavimento rígido. La autoridad concluyó enfatizando que asume la cabeza del Ministerio con responsabilidad. “Estoy demostrando día a día que no se han equivocado. Voy a seguir con esfuerzo día a día para que el pueblo de Bolivia una vez más tenga recursos económicos en sus bolsillos, para la felicidad de todos ellos, para que, además, vivan en paz y tranquilidad”, aseguró.