Trump: No quiero esperar hasta 2024, quiero regresar a la Casa Blanca dentro de tres semanas





06/12/2020 - 08:51:37

RT.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, señaló este sábado que todavía espera ganar oficialmente las presidenciales del 3 de noviembre, en las que según las proyecciones resultó vencer el candidato demócrata, Joe Biden. Hablando en el primer mitin ante sus seguidores tras el final de la campaña electoral, en Valdosta (Georgia), el mandatario llamó a sus partidarios a ser más activos en los próximos comicios. "La próxima gran victoria de nuestro movimiento comienza aquí mismo el 5 de enero [el día de la segunda vuelta electoral para el representante de Georgia en el Senado], y luego vamos a recuperar la Casa Blanca. La vamos a recuperar. Y vamos a recuperar el Congreso en 2022", dijo Trump. Asimismo, el mandatario se refirió a la posibilidad de participar en las próximas elecciones, dentro de cuatro años: "En 2024, con suerte, no tendré que ser candidato. Volveremos a recuperar la Casa Blanca". "No quiero esperar hasta 2024. Quiero regresar dentro de tres semanas", agregó el presidente.