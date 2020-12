Aeronave militar argentina se llevó al exguerrillero de las FARC que estuvo detenido 1 año en Bolivia





06/12/2020 - 08:01:46

En una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina fue repatriado el exmiembro de las FARC Facundo Molares, quien en noviembre se benefició con el cese a la detención preventiva tras permanecer detenido por haber sido vinculado a los hechos de violencia en Montero, en noviembre de 2019. La estatal Bolivia TV informó en su muro de Facebook que “el fotoperiodista argentino y ex guerrillero de las FARC, Facundo Molares, partió rumbo a Argentina después de que la justicia boliviana dictó el cese de la prisión preventiva". El post fue acompañado de una fotografía en el aeropuerto. No se conoce la fecha de su traslado, aunque el medio argentino Página 12 informó que ocurrió el miércoles. Molares fue detenido el 11 de noviembre de 2019 cuando recibía atención médica en el Hospital Japonés donde fue internado luego de ser herido en los enfrentamientos ocurridos en Montero entre quienes apoyaban el paro cívico en contra de Evo Morales y gente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS). En esos hechos perdieron la vida Marcelo Salvatierra y Marcelo Terrazas, ambos respaldaban el paro cívico. La defensa de Molares aseguró que solo daba capacitación política y que no estaba vinculado a hechos de violencia. El 26 de noviembre se conoció que el ciudadano argentino se benefició con detención domiciliaria en una audiencia de revisión de medidas cautelares. Ya antes el Ministerio de Justicia pidió que se le quitara las esposas que lo sujetaban a una cama de hospital. El Gobierno argentino pidió en octubre la liberación de Molares. “La cesación de la prisión preventiva de Molares resulta particularmente urgente dado su estado de salud, a lo que se suma el impacto de las injustificadas y consecutivas cancelaciones de audiencias convocadas por el Juzgado con ese fin”, establecía el comunicado.