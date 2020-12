El chavismo elige este domingo Parlamento sin oposición ni reconocimiento internacional





06/12/2020 - 07:39:38

DW.- El chavismo tiene previsto arrasar en las cuestionadas elecciones de este domingo en Venezuela y entregarle al presidente Nicolás Maduro el control de la Asamblea Nacional (Parlamento), en un proceso que no cuenta con respaldo internacional y en el que no participarán los grandes partidos opositores. Asamblea Nacional, único poder fuera de las manos del chavismo Más de 20 de los 30 millones de venezolanos están llamados a las urnas en unos comicios en los que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) busca la "victoria perfecta" y hacerse con el único poder que desde 2015 controla la oposición, liderada por Juan Guaidó. "¡Llegó el día, tuvimos paciencia!", celebró Maduro este sábado desde el palacio presidencial de Miraflores y sentenció que quedará atrás la Asamblea Nacional "progringa" encabezada por Guaidó, reconocido presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos y más de 50 países. El líder opositor aseguró, por su parte, que "el objetivo de Maduro" es "aniquilar al Parlamento" y llamó a la abstención en este proceso que tilda de "fraude".

Consulta popular no vinculante Guaidó llama en paralelo a una consulta popular entre el 7 y el 12 de diciembre para prolongar el período parlamentario hasta que puedan celebrarse elecciones "libres, verificables y transparentes". Los resultados, no obstante, no serán vinculantes, toda vez que Maduro ejerce el control territorial e institucional con el respaldo de la cúpula militar, considerada su principal sostén, y aliados como Rusia, Irán, Turquía y Cuba. Amplio rechazo internacional Estados Unidos ya anunció que no reconocerá el resultado de las votaciones, la Organización de Estados Americanos (OEA) las rechaza por falta de condiciones y una asociación internacional de juristas las considera una "ficción" sin validez legal. Un grupo de representantes bipartidistas del Congreso estadounidense condenó el viernes los comicios porque "no cumplen con ningún estándar para un proceso libre y justo". La Unión Europea, por su parte, desestima que las parlamentarias sean "justas, transparentes y creíbles", por lo que su reconocimiento al proceso es poco probable, reportó la agencia de noticias AFP.