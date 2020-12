EE.UU.: Guaidó seguirá siendo presidente de Venezuela





05/12/2020 - 20:15:05

VOA.- Las elecciones parlamentarias en Venezuela plantean un confuso panorama político. La actualidad presenta tres asambleas legislativas: la electa en 2015 y que es liderada por Juan guaidó, un parlamento dirigido por el diputado Luis Parra y que es reconocida por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente electa en 2017. Este domingo seis de diciembre, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica que deben realizarse nuevas elecciones para renovar el Parlamento. Al no considerar que existen las condiciones mínimas de legalidad y transparencia para estos comicios, la oposición encabezada por el gobierno interino ha decidido no participar, lo que plantea una nueva estrategia por parte del presidente en disputa, Nicolás Maduro, quien a juicio de expertos, busca legitimarse frente a una comunidad internacional dividida en torno a su reconocimiento como jefe de Estado o el apoyo a Juan Guaidó. Estados Unidos al frente Estados Unidos ha sido el país que ha liderado, de alguna manera, la lista de más de 50 naciones que apoyan el gobierno interino de Juan Guaidó desde su juramentación en 2019 y, según el embajador de la Oficina de Asuntos Externos de Estados Unidos para Venezuela con sede en Bogotá-Colombia, James Story, el gobierno estadounidense no dejará de reconocer el liderazgo del diputado Guaidó. “Hemos sido bastante claros. Creemos que en la Constitución de Venezuela hay varios artículos que indican que Juan Guaidó sigue siendo presidente de Venezuela. Yo creo que va a haber un rechazo total del seis de diciembre. Por el otro lado, la consulta popular es un hito nacional, es un camino para movilizar a la sociedad civil para alzar la voz y pedir lo que es aceptable y que son derechos por la Constitución”, señaló el embajador en el programa Foro de la Voz de América. Sin embargo, la realidad de lo que pueda pasar “puertas adentro” de Venezuela confunde la creencia sobre un futuro tranquilo después del seis de diciembre. El actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y candidato a diputado de la Asamblea Nacional por el chavismo, Diosdado Cabello, ha planteado que los actuales miembros de la AN deberían ser acusados de “traición a la patria” y por lo tanto deberían ser juzgados por este delito... ¿En riesgo el futuro de Juan Guaidó? Ante la pregunta de la Voz de América, ¿temen ustedes por el futuro de Juan Guaidó dentro de Venezuela, tomando en cuenta que después del seis de diciembre no sería reconocido ni siquiera como diputado por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro?, el embajador Story alabó la “valentía y entrega” del mandatario interino. “Yo creo que no existe una persona con el coraje que tiene el presidente interino Juan Guaidó. Hay muchas personas héroes en el país, muchas personas haciendo sus labores y trabajando en la calle y el presidente Guaidó es uno de ellos. Es firme en su convicción. Me imagino que va a quedarse dentro de Venezuela dando la lucha por los derechos de los venezolanos”, señaló el embajador Story. James Story reconoce además la labor de los venezolanos que han salido de su país y cree que un cambio de gobierno en Estados Unidos no traerá consigo un cambio de postura hacia la lucha. Venezolana.