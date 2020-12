Jubileo: La deuda pública se triplicó en 13 años, cada boliviano subió de deber 557 dólares a $us 1.600





05/12/2020 - 10:20:02

La Paz.- La deuda total pública de Bolivia asciende a 19.380 millones de dólares, tres veces más que el monto registrado en 2007, según un estudio difundido por la Fundación Jubileo con datos obtenidos entre el 2003 y junio de 2020. Se trata del reporte de la deuda externa e interna 2020 denominado “La deuda pública en constante incremento” en el que la Fundación Jubileo recalca que “si bien los indicadores del endeudamiento aún se encuentran dentro de los umbrales de sostenibilidad, la deuda se ha incrementado tan rápidamente durante los últimos años, mientras que los diferentes indicadores económicos se están deteriorando”, informa Correo del Sur. En el documento, la institución expone la evolución de la deuda externa, la deuda interna y la deuda total, así como la situación de los indicadores o coeficientes de deuda, perspectivas y propuestas. Hasta junio de 2020 y de acuerdo con la base de datos del Banco Central citados por Jubileo, la deuda externa asciende a $us 11.300 millones, cuyo destino es la infraestructura vial en un 41%. En tanto, la deuda interna, según los datos recogidos por Jubileo hasta octubre de 2020, es de $us 9.322 millones, mostrando un “incremento de más de 100% en menos de tres años”. “El incremento de esta deuda que se registra desde 2018 tendría relación con la expansión del gasto en un contexto con menores ingresos; y en 2020 principalmente para atender la crisis del coronavirus”, explica Jubileo. De esta forma, la deuda total, es decir, la suma de la deuda externa (58% del total) e interna (42%), alcanza los $us 19.380 millones, lo que también se traduce en una deuda per cápita de $us 1.600 dólares. La deuda per cápita es la relación del dinero adeudado por la cantidad de población. Con estas cifras, Jubileo concluye que la deuda total se triplicó con relación a 2007, cuando el monto era de $us 5.316 millones y la deuda per cápita, 557 dólares. Recuerda también que por el proceso de Alivio de Deuda Multilateral, entre 2006 y 2007, Bolivia registró en 2007 su nivel de endeudamiento más bajo de las últimas décadas; sin embargo, la deuda externa, a pesar del periodo de bonanza con altos ingresos, fue incrementándose constantemente para financiar los crecientes gastos del Gobierno. “La deuda externa, que aumentó constantemente durante todo el periodo de bonanza, desde 2017 creció aceleradamente; y, por su parte, la deuda interna, que se mantenía en un nivel relativamente constante entre 2010 y 2017, se disparó a partir de 2018, principalmente la contraída con el Banco Central de Bolivia”, resalta el documento. Sobre la relación de la deuda con el Producto Interno Bruto (PIB), la Fundación Jubileo calcula que se podría encontrar encima del 47%, con la posibilidad de llegar este año al 50%. En 2019, esta relación fue de 42%, por lo que –afirma– la situación del endeudamiento “ya no es holgada como en años anteriores, en un momento en que la crisis del coronavirus y el postcoronavirus demandan la necesidad de mayores recursos”. “Lamentablemente, el país ha visto pasar un momento extraordinario de grandes recursos, que significaban una oportunidad única por implementar diferentes transformaciones estructurales en sentido de construir un desarrollo realmente sostenible, pero que se ha desperdiciado en gastos que han generado mayor impacto; por el contrario, han puesto al país en una situación económica en riesgo y con un alto nivel de endeudamiento”, señala Jubileo. Finalmente, sugiere que el endeudamiento no signifique “postergar los problemas”, sino que permita sostener los ajustes y reformas necesarios “para corregir los desequilibrios macroeconómicos que contribuyan a una economía sostenibilidad y estable”. Sobre la deuda externa, el pasado jueves, el presidente Luis Arce pidió una condonación durante su participación en la trigésima primera sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas. "Es importante que se impulsen y pongan en funcionamiento mecanismos de alivio de la deuda, en este sentido los organismos financieros multilaterales tiene que seguir proporcionando liquidez y efectuar condonaciones de deuda”, señaló el mandatario.