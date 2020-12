Fiscalía critica a Interpol Bolivia por informar que se negó el pedido de sello azul para Murillo y López





05/12/2020 - 10:12:07

La Paz.- La Fiscalía General criticó a la Interpol Bolivia por informar que se había negado el pedido de sello azul en contra de los exministros Arturo Murillo y Fernando López y acusó al director de manejar un doble discurso. La jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, Grisel Arancibia, aclaró que el Ministerio Público no recibió ninguna comunicación oficial de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), sobre la activación o no del sello azul contra los exministros de gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, por lo que solicitará una comunicación oficial de ese organismo. "En relación a las declaraciones del director de Interpol en Bolivia, Pablo García, respecto a que la Interpol habría rechazado el sello azul para las exautoridades, nos extraña que en este contexto de vigencia de un Gobierno Constitucional se viertan aseveraciones que causan desinformación y responden a criterios subjetivos, pues a la fecha no se ha recibido en la Plataforma de la Fiscalía General ninguna comunicación oficial de la Interpol-Francia", informó. Arancibia, observó que el director de Interpol en Bolivia realice declaraciones con un doble discurso, porque el 26 de noviembre señaló que: "La Interpol autorizaba la búsqueda de los exministros de Bolivia Arturo Murillo y Fernando López". Pero el 3 de diciembre dijo que la Interpol rechazó la notificación azul para las exautoridades. "Nos desconciertan las declaraciones y no sabemos los fundamentos de dicha autoridad para realizar esas aseveraciones, que confunden a la población y consideramos que, antes de emitir criterios, se debería remitir la información a conocimiento del Fiscal General", agregó. Aclaró que en caso de confirmarse la información vertida por el representante de la Interpol, la Fiscalía acudirá ante instancias internacionales para que se revise la decisión de rechazar la solicitud de notificación azul para Murillo y López, investigados por presuntos hechos de corrupción mientras ejercían un cargo público. "En cuanto a las instancias de revisión, la Fiscalía General acudirá a la Comisión de Control de Ficheros de la Interpol (CCF), que es un organismo independiente de la Secretaria General, a la que solicitaremos una revisión de la decisión de rechazar la notificación azul", dijo. Asimismo, anunció que el Ministerio Público apelará a la cooperación internacional para poder activar la búsqueda de ambas exautoridades. "Cualquiera fuera el resultado y en el supuesto que tuviera asidero lo manifestado por el Coronel García, el Ministerio Público va a activar todos los mecanismos disponibles de cooperación internacional sea a través de Interpol, Acuerdos Multilaterales, Bilaterales y otros que nos permita la norma", agregó.