Sedes Cochabamba estima que 4 mil personas dieron positivo a Covid-19 pero no se hicieron PCR





05/12/2020 - 09:51:28

Opinión.- El Servicio Departamental de Salud (Sedes) advirtió incumplimiento de los protocolos de diagnóstico del coronavirus, lo que está provocando un subregistro de casos positivos en Cochabamba. El titular del Sedes, Yercin Mamani, estimó que entre 3 mil a 4 mil personas del departamento conocieron que tienen COVID-19 a través de pruebas rápidas o serológicas, pero no lo corroboraron a través de un hisopado (PCR). La única prueba que el Ministerio de Salud de Bolivia valida al momento de contabilizar los casos positivos de coronavirus en el país son aquellas que son obtenidas a través de la técnica PCR. Frente a esa situación, Mamani dijo que mandaron instructivos a los laboratorios para que remitan a los pacientes que dan “Igm positivo” a los laboratorios de PCR. Mencionó que hay una decena de laboratorios disponibles en el sistema público y seguridad social, además de seis en el ámbito privado. Añadió que los resultados se conocen en 24 a 48 horas como máximo. “No existen excusas para no acudir”. DATOS El viernes, Cochabamba registró 13 casos positivos de COVID-19 y un fallecido. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) pronosticó que, hasta el domingo, la semana cerrará con más de 100 contagiados en Cochabamba y “esa es una llamada de atención”, dijo Mamani e instó a los municipios a hacer cumplir las medidas de bioseguridad. Anunció que la siguiente semana convocarán al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y presentarán el plan ante un posible rebrote del virus. Mamani dijo que el departamento mejoró su capacidad de respuesta ante el coronavirus, laboratorialmente hablando, pero requiere personal para implementar el 100% de los hospitales centinela. Agregó que están haciendo las gestiones necesarias para cubrir esta necesidad.