La saga del monolito: Aparece en Rusia un cuarto triángulo metálico con un mensaje





05/12/2020 - 08:43:44

Siguiendo la saga de los monolitos, como una película en diversas versiones, una estructura metálica similar a las tres encontradas anteriormente en EE.UU. y en Rumania, 'apareció' en la reserva natural Kondukí, en la región rusa de Tula. En un video, compartido este viernes en el canal de YouTube del centro científico y educativo 'TulaTEJ', se puede ver un monolito de tres filos, ubicado en la cima de las colinas Romántsevskie Gory, informa RT. El jefe del departamento de proyectos de esta institución, Konstantín Podrézov, comentó a RIA Novosti que el clip fue publicado como parte de una campaña de publicidad. Los autores del video bromearon que el monumento "no es un mensaje de los extraterrestres, como muchos medios extranjeros sugirieron, sino que este prisma de acero es un invento de 'TulaTEJ', destinado únicamente a las investigaciones en el país". "Los experimentos con saltos cuánticos son impredecibles, y debido a un error de laboratorio el objeto fue enviado incorrectamente primero a EE.UU. y luego a Rumanía. Ayer el objeto, que los científicos nombraron 'Objeto-542', los lograron devolver al campo de experimentación de 'TulaTEJ' en Kondukí", ironizaron. Podrézov detalló que la causa de la creación del clip fue la victoria del centro en un concurso de instituciones científicas. "Fue una mera coincidencia que se nos ocurriera la idea: utilizar un tema que ha estado causando revuelo últimamente, principalmente en el extranjero, y mostrar de qué son capaces los desarrollos de Tula", explicó. En cuanto al origen y autores de los monolitos de Utah, California y Piatra Neamt, todavía no han sido confirmados. Las suposiciones más creativas sobre su propósito apuntaban a una "súper arma alienígena" o un "dispositivo de la NASA". El monumento del desierto de Red Rock fue desmontado durante la noche del 27 de noviembre por un grupo de 4 personas. "Quitamos el monolito de Utah porque hay claros precedentes de cómo compartimos y regularizamos el uso de nuestras tierras públicas, la vida silvestre, las plantas nativas, las fuentes de agua dulce, y los impactos humanos sobre ellas", explicó el guía especializado en turismo de aventura, Sylvan Christensen y agregó: "Estamos perdiendo nuestras tierras públicas y cosas como esta no ayudan". Su 'gemelo' rumano desapareció esta semana de manera poco clara, mientras el monumento de Pine Mountain, cerca de la localidad de Atascadero, fue derribado este miércoles por un grupo de desconocidos.