Activista de Evo acompañó a expertos de la CIDH en Chapare; Aparicio dice que la GIEI ha perdido autoridad legal y moral para investigar la violencia en Bolivia





05/12/2020 - 07:01:12

El exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, denunció, a través de las redes sociales, que Katherine Ledebur quien acompañó a los expertos de la CIDH en Chapare, tiene una ONG en Bolivia que promueve el activismo en favor de Evo Morales y de los productores de coca. El 28 de noviembre, Ledebur se sentó en la testera junto a los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia que se realizó en la localidad de Lauca Ñ del municipio de Shinahota para escuchar a los heridos y familiares de los fallecidos en Huayllani. “El GIEI -CIDH no sólo incumple el acuerdo suscrito con el gobierno anterior sino que demuestra su falta de independencia e imparcialidad al incluir inconsulta y arbitrariamente en su investigación a la activista norteamericana de Evo Morales y del Chapare, Katherine Ledebur del Andean Information NETWORK” (sic), publicó Los Tiempos. Ledebur aparece como directora de la Red Andina de Información y activista de derechos humanos, también escribió varios artículos sobre Bolivia y sobre los cultivos de coca. Prensa de la GIEI-Bolivia, informó a Los Tiempos que Ledebur no es parte de la comisión y que sólo asistió al evento. “Ella realmente estuvo en el evento, pero no integra el GIEI de ningún modo”. Sin embargo, el exembajador Aparicio también cuestiona que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) haya viajado a Chapare “y se olvidan que investigadores de violaciones de derechos humanos no pueden sesionar bajo los retratos del Che Guevara, Fidel Castro y Hugo Chávez, los mayores violadores de DDHH en América Latina. EL GIEI ha perdido toda autoridad legal y moral para investigar la violencia en Bolivia”. El 23 de noviembre el GIEI comenzó oficialmente su trabajo con la promesa de ser imparcial e investigar todos los hechos de violencia y vulneración a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. El grupo de expertos está conformado por el argentino Juan Méndez, expresidente de la CIDH; el británico Julian Burger, profesor visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex; la colombiana Magdalena Correa, abogada experta en derecho constitucional económico; el brasileño Marlon Weichert, fiscal federal de Brasil, y la argentina Patricia Tappatá, directora del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos-Unesco, con sede en Buenos Aires.