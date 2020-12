Policía: No existe denuncia para investigar el presunto motín de 2019





04/12/2020 - 13:52:00

La Paz, (ABI).- La Fiscalía y la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi) aclararon este vieres que no existe ninguna denuncia formal ni cursa la lista para investigar a los uniformados implicados en el presunto "motín policial" del 2019. "No se tiene ninguna denuncia formal, por lo menos ante la instancia Fiscal, no sé si ante la instancia de Digip o (ante la) Dirección de Investigación Policial", manifestó el fiscal general de la Policía, Luis Carvajal. Alegó que, a través de un reporte de sala de monitoreo de la Dirección Departamental de Investigación Interna (Didipi) de Cochabamba, se tomó conocimiento de la supuesta investigación a los efectivos policiales implicados en hechos de noviembre del pasado año. Por su parte, el director de Digipi, Néstor Villca, expresó su extrañeza ante la información sobre procesos disciplinarios a policías en los diferentes grados, implicados en los hechos de noviembre de 2019. "Quiero, de manera tajante y precisa, manifestar que en los días y horas precedentes circuló algunas informaciones sobre esos hechos explicados por el Fiscal General de la Policía, que son totalmente fuera de la realidad, información antojadiza", precisó. Concordó con el Fiscal General en que no hay una denuncia formal por esos hechos y sostuvo que cualquier otra información que se genere por las redes sociales y medios de comunicación "lo único que hacen es generar incertidumbre, confusión". El Fiscal General explicó que lo único que se investiga, de oficio, contra los autores, es la quema de instalaciones policiales en Cochabamba y la Wiphala.