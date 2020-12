Salió a caminar después de discutir con su mujer y la Policía lo detuvo a 400 kilómetros de su casa





04/12/2020 - 13:34:22

Un italiano de 48 años, residente en la ciudad de Como, decidió salir a que le diese un poco el aire después de sostener una acalorada pelea con su mujer y así calmar los nervios. Se puso a andar y paso tras paso acabó recibiendo el alto de la policía a más de 400 kilómetros de casa el pasado domingo, a las dos de la madrugada, según publica un medio local. ¡¡¡El nuevo Forrest Gump!!! Fueron dos agentes en Gimarra, cerca de Pésaro, en la costa adriática, quienes pararon al protagonista de esta sorprendente historia. Estaban recorriendo la localidad para controlar que se cumplía con el toque de queda impuesto en Italia por la segunda ola del coronavirus, cuando observaron a un hombre que deambulaba solo por la calle. Al bajarse del coche patrulla confirmaron que el transeúnte estaba en buen estado de salud y no presentaba ningún tipo de problema y le llevaron a comisaría. Fue allí, después de ser identificado, cuando comentó que tuvo un fuerte encontronazo con su pareja, y que salió a dar una vuelta para relajarse. La Policía con, al introducir sus datos en un ordenador, descubrió que su mujer había denunciado su desaparición, preocupada al ver que no volvía a casa. El hombre llevaba una semana andando sin parar, se había recorrido medio país y decía que había sobrevivido con la comida y el agua que le proporcionaba la gente con la que se encontraba en su camino, porque salió de casa casi sin dinero. Una vez avisada su familia de que estaba bien, los agentes le dejaron marchar no sin antes imponerle la pertinente multa de 400 euros por haberse saltado el toque de queda.