Nina: Gobierno de Áñez dejó a la ABC con una deuda de Bs 1.000 millones





04/12/2020 - 09:16:00

La Paz, (ABI).- El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, informó este viernes que el gobierno de Jeanine Áñez dejó a esa institución con una deuda de Bs 1.000 millones a empresas contratadas en su gestión. "La institución está arrastrando una deuda casi de 1.000 millones de bolivianos, no han pagado a las empresas, no han planillado, por eso se tiene empresas paralizadas, todo esto en el gobierno de la señora Áñez", dijo a BTV. Explicó que a tres semanas de asumir el cargo encontró una ABC con muchas deudas a empresas de las que fueron "lastimosamente" certificados sus contratos por el anterior Presidente de esa institución. Nina lamentó que en los últimos 11 meses, el gobierno de facto hubiera olvidado el mantenimiento de las carreteras de la Red Vial Fundamental, por lo que garantizó la atención inmediata con un presupuesto de más de Bs 46 millones. Adelantó que los trabajos de que la ABC prevé realizar son: limpieza de derrumbes, reposición de plataformas, reconstrucción de alcantarillas, mantenimiento de puentes, obras de protección, entre otros. Garantizan presupuesto para mantenimiento de la Red Vial Fundamental "Tenemos ya presupuestado ya 46,3 millones de bolivianos para la atención de manera inmediata el mantenimiento de carreteras de todo el país", dijo a BTV el presidente de la ABC, Henry Nina. Explicó que ante la proximidad de la época de lluvias la ABC realizó constantes inspecciones a las carreteras, con el objetivo de verificar el estado en el que se encuentran. Nina aseguró que es instrucción del presidente Luis Arce atender de manera inmediata el mantenimiento de las carreteras, para no generar ningún perjuicio a la población boliviana en su transitabilidad.