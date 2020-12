Fiscal departamental tiene 116 procesos disciplinarios





04/12/2020 - 09:09:13

Los Tiempos.- El 1 de diciembre, en la Fiscalía General del Estado, fue posesionada como nueva fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gisela Gonzales Romero, designación que provocó rechazo en un grupo de personas que, desde 2003, siguen procesos disciplinarios en su contra, y que ayer hicieron un acto de protesta en la plaza 14 de Septiembre. Sobre el tema, la nueva fiscal dijo que sólo cumplió su trabajo, el cual favoreció a unos y perjudicó a otros, y que no hizo nada irregular. Según el Sistema Integrado de Registro Judicial (Sirej), entre 2003 y 2018 Gonzales tiene 116 denuncias disciplinarias registradas en su contra. Algunos de los afectados afirman que son más de 300, pero que estos no constan en el sistema. El registro fue obtenido mediante un memorial presentado el 9 de marzo de 2020 y respondido el 29 de julio. Más del 90 por ciento de las denuncias corresponde a amparos constitucionales y acciones de libertad que datan de 2003 a 2018. También están reflejadas dos denuncias por incumplimiento de deberes, dos faltas graves y una por resoluciones contrarias a la ley. A esto se suma un proceso penal aún abierto por uso indebido de influencias y concusión, denuncia que fue rechazada el 23 de noviembre, pero que continúa vigente por la apelación presentada por la parte afectada. La norma establece que la persona que aspire a formar parte de la Fiscalía no debe tener procesos penales o disciplinarios abiertos, lo que debe ser demostrado mediante un certificado “demerito”. Respecto a las denuncias y malestar de las personas que le siguen procesos, Gonzales dijo: “A lo largo de mi trabajo, tomé determinaciones que favorecen a unos y desfavorecen a otros. Siempre actué en el marco de la justicia y la legalidad. No tengo ningún tema que pueda comprometerme en actos irregulares”, señaló. Los afectados piden al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, reflexionar y cambiar a Gonzales. De lo contrario, no descartan asumir diferentes medidas de presión, como huelgas, marchas y crucifixiones. Se deben cambiar los criterios de selección Respecto a las denuncias que pesan contra la actual fiscal departamental, el viceministro de Justicia, Cesar Adalid Siles Bazán, dijo que la Fiscalía tiene un principio de independencia y quien debe tomar acciones de hecho es el Fiscal General. Sin embargo, dijo que se realizará una serie de reformas estructurales para la justicia boliviana. “Uno de los puntos a modificar son los criterios de preselección y selección de los postulantes a fiscales y jueces”, refirió. El Viceministro señaló que parte de la reforma de la justicia es revisar y mejorar los mecanismos de selección, la cual debe ser por méritos y no como se viene realizando hasta ahora. Protestas Varias personas que siguen procesos disciplinarios contra la fiscal Nuria Gonzales, se concentraron ayer en la plaza 14 de Septiembre y posteriormente en exteriores de la Fiscalía Departamental, para denunciar los favorecimientos e irregularidades que hubo en diferentes casos atendidos cuando ella fungía como juez. “Mi caso extrañamente fue rechazado días antes de que ella sea posesionada como fiscal. Existen las pruebas necesarias para llegar a una imputación y procesar como se debe a la fiscal, esperamos que la respuesta sea favorable a esta impugnación”, dijo Martha Canseco, quien sigue un proceso penal contra Gonzales.