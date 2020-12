Violento atraco a la Alcaldía de Padilla deja heridos y aprehendidos





04/12/2020 - 09:06:16

Correo del Sur.- Un atraco sin precedentes se registró a medianoche en la población de Padilla donde seis personas armadas ingresaron a la Alcaldía y se llevaron una vagoneta, computadoras portátiles y cuanto objeto de valor pudieron tras reducir al portero. Sin embargo, el funcionario municipal pudo dar parte a la Policía, que organizó operativos de control en la carretera hacia Sucre, Monteagudo y al resto de los municipios de Chuquisaca, informó a CORREO DEL SUR el secretario general de la Gobernación de Chuquisaca, Ricardo Zárate. Fue cerca de llegar a Yamparáez que la Policía organizó una barricada con una patrulla que impidió el paso de los vehículos y al verse descubiertos los asaltantes abrieron fuego contra dos policías, uno de ellos quedó herido, pero también uno de los ladrones. Los malhechores burlaron el obstáculo y continuaron su marcha hacia Sucre, mientras eran perseguidos por la patrulla. Aquello no duró mucho tiempo ya que la vagoneta volcó por el exceso de velocidad. Fue entonces que tres ladrones fueron atrapados y otros tres escaparon a pie en medio de la noche. Alcalde de Padilla sospecha que el atraco fue planificado “Han planificado este robo”, dijo este viernes el alcalde del Padilla, Raúl Soliz, a Correo del Sur Radio FM 90.1, por el atraco que sufrió la Alcaldía de ese municipio durante la noche del jueves. Los malhechores sustrajeron menos Bs 120 mil y varios equipos. El Burgomaestre lamentó lo ocurrido y precisó que sucedió anoche, a las 23:15 aproximadamente, en la que estarían involucradas unas seis personas; algunas estaban encapuchadas. “Han planificado este robo, con seguridad ha sido bien planificado porque sabían, oficina por oficina, dónde estaba cada equipo”, sostuvo al señalar que sustrajeron las memorias de las cámaras de seguridad para no dejar evidencia. Según Soliz, rompieron las puertas de todas las oficinas de la institución y se llevaron todo lo que estaba a su alcance, no sin antes propinar una brutal golpiza al sereno del edificio, quien quedó malherido. “Han sustraído la vagoneta que yo me traslado dentro el municipio. Han sacado dinero, han sacado todo lo que ha estado a su alcance. Han maniatado, han pegado al sereno y por suerte no le matan (…) Se llevaron dinero de la unidad de recaudaciones. Han sustraído unos Bs 80 mil; de lo que es auxiliar contable han sustraído unos Bs 40 mil y equipos de computadoras”, añadió en su relato. Los malhechores sin embargo, se dirigían a Sucre y fueron interceptados cerca de Yamparáez, donde el policía encargado de la seguridad en ese municipio cruzó balas con los delincuentes; él quedó herido. Más adelante la vagoneta volcó por el exceso de velocidad. “Dos personas han sido aprehendidas en el lugar del accidente y tengo entendido que otras dos han escapado unos tres o cuatro kilómetros antes del accidente (de tránsito), donde ha habido una previa balacera con el policía”, agregó al señalar que dos huyeron con el dinero. Un tercero habría quedado herido, pero también fue capturado en Qhochis esta mañana. Mientras se desarrollan las investigaciones, el Alcalde de Padilla anunció que presentará una denuncia formal.