Fiscalía rechazó denuncia contra unas 22 personas e imputó a tres por quema de los PumaKatari





03/12/2020 - 20:58:55

Erbol.- La Fiscalía confirmó este jueves que ha emitido resolución de rechazo que beneficia a 22 personas por la quema de los buses PumaKatari ocurrida en noviembre de 2019 en la zona Sur de La Paz, sin embargo, aclaró que sigue la investigación con tres personas imputadas, de las cuales dos tienen detención preventiva. La información fue proporcionada por el fiscal Omar Mejillones, quien indicó que la resolución de rechazo fue emitida en septiembre y que entre los beneficiados están, entre otros, dirigentes y miembros de un sindicato de transporte. “Son aproximadamente 22 personas las que han sido beneficiadas con la resolución de rechazo, pero estas resolución de rechazo no causa Estado, es decir que no es definitivo”, aseveró. El fiscal explicó que el motivo del rechazo consistía en que había actos pendientes de investigación que impedían completar las pesquisas del caso, como la falta de declaraciones de los acusados. Anunció que, una vez terminadas las notificaciones, se remitirá el cuaderno de investigaciones al Fiscal Departamental para que pueda revocar la resolución y se continúen con las diligencias. Respecto a los tres imputados por el caso, el fiscal los identificó como Aurelio Q. M., Nicanor C. C. y Miriam G. Señaló que se ha pedido al juez del caso la ampliación de la investigación y de la detención preventiva de dos de los acusados por seis meses más, siendo positiva la respuesta de la autoridad jurisdiccional. Hizo hincapié en que el caso no está cerrado, sino que continúan las investigaciones.