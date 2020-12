Trump critica al Departamento de Justicia por no hallar pruebas de fraude electoral





03/12/2020 - 16:59:18

WASHINGTON D.C. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves al Departamento de Justicia de no haber investigado sus alegaciones de fraude electoral en profundidad aún, lo que calificó de "decepcionante". "No han buscado mucho, lo cual es decepcionante, para ser honestos", dijo Trump tras una ceremonia oficial celebrada en la Casa Blanca. El presidente en funciones hizo estas declaraciones después de que el pasado martes el secretario de Justicia, William Barr, descartara que existan pruebas de un fraude masivo que pudiera haber alterado el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. "Hasta la fecha, no hemos visto fraude a una escala que pudiera haber llevado a un resultado diferente en la elección", dijo Barr a los medios. Estas palabras socavan la estrategia de Trump y su equipo legal de revertir los comicios en los tribunales, una opción que, en cualquier caso, parece abocada al fracaso precisamente debido a la falta de pruebas, lo que ha llevado a varios tribunales a desestimar más de una treintena de demandas presentadas por los republicanos desde la jornada electoral. "No ha hecho nada todavía", se lamentó Trump hoy al ser preguntado sobre Barr, quien hasta la fecha se ha destacado como uno de los principales paladines del mandatario en Washington. Sin embargo, sus declaraciones a AP, han hecho surgir dudas sobre su posible salida de un gobierno que, en cualquier caso, parece tener ya fecha de caducidad: el 20 de enero de 2021. Al ser cuestionado sobre si aún mantiene la confianza en su secretario de Justicia, Trump declaró: "Pregúnteme eso dentro de algunas semanas". "Deberían estar investigando todo este fraude. Esto no es civil, él pensó que esto era civil. Esto es algo criminal, esto es algo muy criminal", zanjó. La valoración del Departamento de Justicia, sin embargo, no dista de la de la Agencia de Seguridad para la Ciberseguridad e Infraestructura (CISA), que concluyó hace un par de semanas que las del 2020 habían sido las elecciones "más seguras en la historia de Estados Unidos". Unos días después de divulgar este comunicado, el director de la agencia, Chris Krebs, fue despedido.