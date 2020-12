Por cierre del caso sobre la quema de los 66 buses PumaKatari Alcaldía ve negligencia de la Fiscalía





03/12/2020 - 16:36:55

La Paz, (AMN).- La Alcaldía de La Paz apelará a las instancias legales y del Estado para evitar que se cierre la investigación sobre la quema de los 66 buses PumaKatari en 2019, informó hoy el burgomaestre paceño, Luis Revilla. La autoridad ve negligencia de la Fiscalía en el caso y advirtió que, de ser necesario, abrirán otra denuncia penal. “La justicia sometida al poder político está pretendiendo validar que cualquier persona pueda destruir los bienes públicos, es intolerable. Acudiremos a todas las instancias respectivas, hasta al Ministerio de Justicia y, si fuera el caso, como Asamblea de la Paceñidad, vamos a iniciar otra denuncia si es que pretenden que lo que se ha iniciado quede sin efecto”, aseveró la autoridad edil en conferencia de prensa. En esta jornada se conoció que el Ministerio Público determinó no abrir una investigación a través de una “resolución de rechazo” sobre una de las denuncias planteadas por la Municipalidad el año pasado. Al respecto, Revilla dijo que hay pruebas y que “no es posible que ahora pretendan cerrar la investigación simplemente por la negligencia de la Fiscalía”. El daño ocasionado por la destrucción de los buses asciende a 11,5 millones de dólares, según el cálculo de la aseguradora Fortaleza. El secretario ejecutivo de la Municipalidad, Álvaro Blondel, explicó cerca del mediodía que dicha resolución corresponde a una de las pesquisas que estaba en curso, pero ante el conocimiento de rechazo aseguró que el equipo jurídico de la Alcaldía trabaja para evitar el cierre del proceso investigativo. “No puede quedar en nada este daño a los paceños porque hay pruebas en videos y testimonios que develan a los autores del daño”, enfatizó. “Esos buses no eran del Alcalde, son de todos los paceños y por eso no puede quedar en la impunidad”, insistió Revilla. En esa línea, mencionó que la decisión del Ministerio Público se conoce luego de que el exdirigente vecinal, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), Jesús Vera calificó ayer de “autoatentado” la quema de los PumaKatari. Vera se benefició en marzo de 2020 con la detención domiciliaria, luego de permanecer tres meses y 13 días en la cárcel por la quema de los buses. En octubre, el exdirigente vecinal afirmó que la Fiscalía lo declaró inocente, pero el fiscal departamental Marco Cossío lo desmintió y anunció que solo se espera instalar el juicio oral. “No se puede dar cabida a una persona involucrada en la quema de los buses”, reprochó el burgomaestre. Por otro lado, la Alcaldía de La Paz también gestiona una cita con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que está en Bolivia, para que investigue la quema de los PumaKatari.