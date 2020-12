El Gobierno de Maduro critica a la OEA por presionar al TPI y generar caos antes de las elecciones





03/12/2020 - 12:58:47

Europa Press.- El Gobierno de Venezuela ha rechazado "categóricamente" el informe presentado el miércoles por la Organización de Estados Americanos (OEA) y que da cuenta de supuestos crímenes contra la Humanidad, ya que considera que quiere generar "caos y violencia" antes de las elecciones del domingo e incluye presiones a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI). El informe, publicado el miércoles, da cuenta de más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales y unas 15.500 detenciones arbitrarias desde 2014, pero según Caracas se ha elaborado "sin ningún tipo de constatación sobre el terreno y a partir de fuentes secundarias que no configuran evidencias de los supuestos hechos enunciados". El Ministerio de Exteriores venezolano ha asegurado que carece de base jurídica y "constituye una evidente operación de propaganda contra las instituciones venezolanas y sus autoridades". Así, ha apuntado que la OEA ni su secretario general, Luis Almagro, "poseen competencias jurisdiccionales para erigirse como un tribunal internacional de Derechos Humanos ni para recabar informaciones que induzcan a determinar responsabilidades penales internacionales en ninguno de sus Estados miembro". "Mucho menos en Venezuela", ha señalado el Ministerio, en un comunicado en el que ha recordado que el país impugnó la Carta de la OEA en abril de 2017 y no es miembro de la organización, "ni volverá a pertenecer jamás a ella". Almagro, según Caracas, aplica "un descarado doble rasero selectivo" con fines "meramente intervencionistas". "A pocos días de las elecciones parlamentarias, Luis Almagro se sitúa al frente de la ofensiva contra Venezuela, pretendiendo generar caos y violencia, tal como lo hizo en Bolivia en el golpe de estado del 2019", ha denunciado el Gobierno de Nicolás Maduro, que confía en que los comicios del domingo sirvan para dar "otra lección e soberanía democrática" al "sicario general" Almagro, así como a cualquier "actor externo que pretenda intervenir en los asuntos internos". ALUSIÓN AL TPI La OEA reclamó en su informe la intervención urgente del Tribunal Penal Internacional (TPI), en concreto de su Fiscalía, a la que emplazó a avanzar en las investigaciones abiertas por presuntos crímenes contra la Humanidad para evitar que se extienda una sensación de impunidad en Venezuela. Según Caracas, la organización "pretende interferir de manera tendenciosa, extorsiva e inaceptable" en el funcionamiento "independiente" del TPI, "al desconocer su personalidad jurídica, sus funciones y atribuciones". "Olvidan Luis Almagro y sus secuaces que los miembros de Fiscalía del TPI no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a ese cuerpo, tal como lo establece el artículo 42 del Estatuto de Roma", ha recordado. La visión del Gobierno venezolano contrasta con la del presidente de la Aamblea Nacional, Juan Guaidó, para quien está "clara" la responsabilidad de Maduro en crímenes contra la Humanidad. Guaidó no reconoce como válidas las elecciones del domingo, en las que se renovará el órgano legislativo que él mismo preside. "Frente a las atrocidades que ha cometido la dictadura, los mecanismos de la comunidad internacional están a prueba. Debemos ejercer todas las herramientas que tengamos para que estos crímenes no vuelvan a ocurrir", ha escrito en su Twitter en respuesta al informe de la UE.