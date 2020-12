Adolf Hitler gana las elecciones en Namibia





03/12/2020 - 11:24:13

Es difícil encontrar un nombre más difícil de llevar. Más aún si el que lo lleva pretende dedicarse a la política. Y resulta, si cabe, más desconcertante, si la lucha contra el apartheid es clave en su programa electoral. Pero el Adolf Hitler con estas característica existe, vive en Namibia, es un político local y ha resultado elegido recientemente con el 85% de los votos en las elecciones regionales, ascendiendo a un puesto de administrador de distrito. Adolf Hitler Uunona, de 54 años, lo quiere dejar muy claro, sin perder el sentido del humor: no hay ideología nazi en su programa. Todo lo contrario, ya que su política le ha valido el reconocimiento en su país como activista contra el apartheid, informa el diario Express.co.uk. En una entrevista con el tabloide alemán Bild, niega cualquier deseo de “someter” la región donde fue elegido, o cualquier ambición de “dominación mundial”. En la ex colonia alemana varias calles, lugares y personas todavía llevan nombres alemanes. El político explica que fue su padre quien decidió ponerle el nombre del dictador nazi, “probablemente sin entender lo que representaba”. No se dio cuenta en su juventud del peso que suponía llevar ese nombre, dado que era común en su país. Y ahora considera que es demasiado tarde para cambiar porque está en todos sus documentos oficiales. Eso sí, se hace llamar Adolf Uunona en público, eliminando Hitler. Su esposa también prefiere llamarlo Adolf, una forma de deshacerse de algo del peso de ese nombre, asociado con las peores atrocidades del siglo XX.