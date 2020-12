Este mensaje se autodestruirá en 7 días: Los mensajes temporales de WhatsApp comienzan a ser tendencia





03/12/2020 - 10:59:19

Si bien hace pocas semanas WhatsApp puso en marcha su sistema de "mensajes temporales", o dicho de otra forma los mensajes que se autodestruyen en siete días, ya comienzan a ser tendencia entre los usarios de esta aplicación tan utilizada a diario en todo el mundo. Los mensajes temporales ya se pueden usar en las últimas versiones de WhatsApp, así que si no aparecen una buena idea es ir a Google Play o App Store, según el sistema operativo, y comprobar si tenemos alguna actualización pendiente. Cómo activar los mensajes temporales Para activar los mensajes temporales, simplemente se debe acceder al chat de cualquier persona, pulsar en su foto de perfil y seleccionar la opción menajes temporales. Si los queremos tener en un grupo tendrá que activarlos el administrador. Hecho esto, todos los mensajes que enviemos desde ese momento y durante los siguiente días a su envío se eliminarán automáticamente pasados siete días. Es decir, que no se aplica a los mensajes enviados antes de activar los mensajes temporales ni a aquellos enviados al desactivar la opción. El proceso es automático, pero hay que tener en cuenta algunas consideraciones. La primera es que si respondemos a un mensaje temporal, nuestro texto permanecerá en el chat aunque el mensaje original se borre automáticamente. Lo mismo si reenviamos un mensaje temporal a otro chat: se borrará del chat original pero no del chat al que lo hemos reenviado. En lo que respecta a la copia de seguridad, los mensajes temporales se guardan en ella, así que si restauramos una copia de seguridad realizada, los mensajes temporales aparecerán aunque hayan pasado siete días. Finalmente, en lo referente a la descarga automática de archivos, si mandamos un mensaje con una foto o un vídeo, el mensaje se borrará del chat, pero dicha foto o vídeo permanecerá en el dispositivo. Además, conviene destacar que nada impide que la persona al otro lado de la pantalla saque una captura de pantalla, por lo que desde WhatsApp recomiendan usarlos con personas de confianza. ¿Cómo sabremos que alguien ha activado los mensajes temporales en el chat? Fácil: aparecerá un aviso al abrir el chat y la foto de perfil del usuario tendrán un pequeño reloj al lado. ¿Y dónde funciona? En todos lados, incluyendo WhatsApp para iOS y Android y WhatsApp Web, así que sin problemas en ese sentido.